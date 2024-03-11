المساواة فى ((الارتقاء الوظيفي)) بين الجنسين أساس استراتيجية ((طاقة عربية))

قالت باكينام كفافى الرئيس التنفيذى لشركة طاقة عربية إحدى الشركات التابعة لمجموعة القلعة القابضة، عن استراتيجية الشركة أنها تعتمد على المساواة بين الجنسين فى الارتقاء الوظيفى، عبر تركيز النهج على مبادئ العدالة والجدارة الشمولية.

وأضافت لـ((البورصة))، أن إتاحة فرص الارتقاء الوظيفى تأتى بناءً على المهارات وتقييم الأداء وقياس أثر المساهمة والعائد سواء من الرجال أو السيدات، فتطبيق هذا النهج يدفع الموظفين لتقديم أفضل ما لديهم ما يعزز بدوره من كفاءة الإنتاجية.

موضوعاتمسح لـ((البورصة)): 54 سيدة فى مؤشر EGX30 بإجمالى نسبة تمثيل أقل من 17% يعقوب: ثقافة مجتمع الأعمال بدأت تتقبل تمكين المرأة فى مناصب قيادية حمودة: 39% نسبة تمثيل النساء فى المناصب القيادية لدى“القلعة القابضة”

وتابعت أنها تولى أهمية قصوى لتعزيز بيئة عمل تتمتع بالمساواة والاحترام لجميع الموظفين عبر خلق ثقافة فى بيئة العمل يشعر فيها الجميع بالتقدير والتمكين والمعاملة العادلة وهو ما اعتبرته عنصرا أساسيا لنجاح أى شركة، مما يجعل بيئة العمل إيجابية تجذب أفضل المواهب من خلفيات متنوعة، يعزز الإبداع والابتكار.

وتابعت، أن طاقة عربية تلتزم بتوفير بيئة عمل داعمة وشاملة تعزز التواصل والتعاون بين جميع أعضاء الفريق، متضمنة ثقافة التنوع والشمول لمساعدة كل فرد على أن ينجح ويساهم بمواهبه الفريدة ويطلق طاقاته الكامنة.

وأكدت أن الأمر ليس مجرد مُبادرة مؤقتة، بل هو نهج استراتيجى يُساهم فى تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل، مما يُساعدها على تحقيق النجاح والتفوق فى السوق، وهذا ينطبق على الشركات فى كافة المجالات التى ترغب فى الوصول لنجاحات كبرى.

وترى كفافى، أنه فى مجال إدارة الشركات لا يوجد اختلاف بين المرأة والرجل فى قدراتهم أو مهاراتهم فحسب، بل فى تنوع وجهات النظر التى يقدمونها، فغالبًا ما تتعامل المرأة مع التحديات وعمليات صنع القرار من خلال عدسة فريدة تشكلها تجاربهن وحدسهن وطبيعتهن.

وأشارت إلى أن تعزيز بيئة عمل أكثر شمولاً أحد الجوانب الهامة فى القيادة الرشيدة، ومن خلال تبنى التنوع بين الجنسين فى قيادة الشركات، يمكن للشركات الاستفادة من النطاق الكامل للمواهب ووجهات النظر المتاحة، مما يؤدى فى النهاية إلى قدر أكبر من الابتكار والمرونة والنمو المستدام.

وأضافت:“أصبحنا نرى المرأة فى العديد من المناصب القيادية بل وحتى فى المجالات التى يغلب عليها السيطرة من جانب الرجال”.

وتابعت أن بيئة العمل وجودتها ليست مجرد مسئولية أخلاقية، بل هو استثمار ذكى يُسهم فى تحقيق النجاح المستدام للشركات، حيث تحرص الشركة على توفير فرص العمل المتكافئة واللائقة للجميع.

واعتبرت أن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية مثالًا بارزًا على التزام طاقة عربية بتمكين المرأة، حيث تم توفير فرص عمل متكافئة للرجال والنساء على حد سواء، مما ساهم فى تصحيح المفاهيم حول دور المرأة فى مجال الأعمال.

وأشارت إلى الإشادة التى تلقتها الشركة من جانب مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى بقصة نجاح مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذى وفر بيئة عمل ملائمة للكوادر النسائية، على الرغم من التحديات التى واجهت بعض الشركات العاملة فى هذا المشروع الهام.