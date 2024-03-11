المساواة فى ((الارتقاء الوظيفي)) بين الجنسين أساس استراتيجية ((طاقة عربية))

(MENAFN
- Al-Borsa News) جودة بيئة العمل استثمار ذكى يُحقق النجاح المستدام للشركات
قالت باكينام كفافى الرئيس التنفيذى لشركة طاقة عربية إحدى الشركات التابعة لمجموعة القلعة القابضة، عن استراتيجية الشركة أنها تعتمد على المساواة بين الجنسين فى الارتقاء الوظيفى، عبر تركيز النهج على مبادئ العدالة والجدارة الشمولية.
وأضافت لـ((البورصة))، أن إتاحة فرص الارتقاء الوظيفى تأتى بناءً على المهارات وتقييم الأداء وقياس أثر المساهمة والعائد سواء من الرجال أو السيدات، فتطبيق هذا النهج يدفع الموظفين لتقديم أفضل ما لديهم ما يعزز بدوره من كفاءة الإنتاجية.
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وتابعت أنها تولى أهمية قصوى لتعزيز بيئة عمل تتمتع بالمساواة والاحترام لجميع الموظفين عبر خلق ثقافة فى بيئة العمل يشعر فيها الجميع بالتقدير والتمكين والمعاملة العادلة وهو ما اعتبرته عنصرا أساسيا لنجاح أى شركة، مما يجعل بيئة العمل إيجابية تجذب أفضل المواهب من خلفيات متنوعة، يعزز الإبداع والابتكار.
وتابعت، أن طاقة عربية تلتزم بتوفير بيئة عمل داعمة وشاملة تعزز التواصل والتعاون بين جميع أعضاء الفريق، متضمنة ثقافة التنوع والشمول لمساعدة كل فرد على أن ينجح ويساهم بمواهبه الفريدة ويطلق طاقاته الكامنة.
وأكدت أن الأمر ليس مجرد مُبادرة مؤقتة، بل هو نهج استراتيجى يُساهم فى تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل، مما يُساعدها على تحقيق النجاح والتفوق فى السوق، وهذا ينطبق على الشركات فى كافة المجالات التى ترغب فى الوصول لنجاحات كبرى.
وترى كفافى، أنه فى مجال إدارة الشركات لا يوجد اختلاف بين المرأة والرجل فى قدراتهم أو مهاراتهم فحسب، بل فى تنوع وجهات النظر التى يقدمونها، فغالبًا ما تتعامل المرأة مع التحديات وعمليات صنع القرار من خلال عدسة فريدة تشكلها تجاربهن وحدسهن وطبيعتهن.
وأشارت إلى أن تعزيز بيئة عمل أكثر شمولاً أحد الجوانب الهامة فى القيادة الرشيدة، ومن خلال تبنى التنوع بين الجنسين فى قيادة الشركات، يمكن للشركات الاستفادة من النطاق الكامل للمواهب ووجهات النظر المتاحة، مما يؤدى فى النهاية إلى قدر أكبر من الابتكار والمرونة والنمو المستدام.
وأضافت:“أصبحنا نرى المرأة فى العديد من المناصب القيادية بل وحتى فى المجالات التى يغلب عليها السيطرة من جانب الرجال”.
وتابعت أن بيئة العمل وجودتها ليست مجرد مسئولية أخلاقية، بل هو استثمار ذكى يُسهم فى تحقيق النجاح المستدام للشركات، حيث تحرص الشركة على توفير فرص العمل المتكافئة واللائقة للجميع.
واعتبرت أن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية مثالًا بارزًا على التزام طاقة عربية بتمكين المرأة، حيث تم توفير فرص عمل متكافئة للرجال والنساء على حد سواء، مما ساهم فى تصحيح المفاهيم حول دور المرأة فى مجال الأعمال.
وأشارت إلى الإشادة التى تلقتها الشركة من جانب مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى بقصة نجاح مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذى وفر بيئة عمل ملائمة للكوادر النسائية، على الرغم من التحديات التى واجهت بعض الشركات العاملة فى هذا المشروع الهام.
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