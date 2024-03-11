توقيع مذكرة تفاهم بين المالية والاستثمار القومي والمؤسسة العلاجية

MENAFN - Al-Borsa News) شهد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي والمؤسسة العلاجية، وذلك اليوم الاثنين، بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن النهوض بأداء المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بشأن دعم المؤسسة العلاجية مالياَ، بما يضمن العمل على إعادة هيكلة نشاطها والنهوض بأدائها المالي والتشغيلي وتطبيق مبادئ الاستدامة، وذلك في إطار تحقيق رؤية الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والإرتقاء بالمنظومة الصحية.

موضوعاتتوقيع بروتوكول تعاون بين“العليا للإصلاح التشريعي” وجهاز حماية المنافسة وزير الإسكان يتابع تنفيذ محطات التحلية ضمن الخطة الاستراتيجية “العربية للتصنيع” تفوز بإنشاء 4 مصانع تدوير مخلفات بـ38.8 مليون يورو

وأكد الحرص على رفع كفاءة الخدمات الصحية والعلاجية المُقدمة للمواطنين من خلال المنشآت الصحية، لافتاً إلى أنه تم إنشاء المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية بقرار جمهوري عام 1964، حيث أنها تضم 8 مستشفيات موزعين بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، تشمل كافة التخصصات الطبية، فضلاً عن عيادات خارجية ومسائية تضم مختصين في كافة المجالات الطبية.

وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة التفاهم عن وزارة المالية، القائم بأعمال رئيس قطاع التمويل مجدي محفوظ، وعن بنك الاستثمار القومي وكيل أول بنك الاستثمار القومي خالد محمد، وعن المؤسسة العلاجية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور أحمد فرغلي.

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