الجزائر: ارتفاع إنتاج الوقود بأزيد من 3% خلال عام 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع إنتاج الجزائر من الوقود إلى قرابة 170 مليون طن مكافئ نفط خلال سنة 2023، مسجلاً ارتفاعاً بأزيد من 3 بالمائة مقارنة بـ2022، لترتفع حجم الصادرات بنسبة 4 بالمائة.

جاء ذلك خلال النتائج الأولية التي عرضها وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة خلال جلسة استماع بلجنة الشؤون الاقتصادية للبرلمان.

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وأوضح أن هذا التحسن كان مدعومًا بارتفاع إنتاج كل المواد النفطية وخاصة الغاز الطبيعي نتيجة دخول بعض الحقول حيز الاستغلال، مشيرًا إلى أن عدد الاكتشافات الجديدة للمحروقات (الوقود) خلال سنة 2023 بلغ نحو 15 اكتشافًا، أغلبها من قبل شركة سوناطراك المملوكة للحكومة الجزائرية.

كما كشف عرقاب أن قيمة الاستثمارات تعدت 9 مليارات دولار سنة 2023، مقابل 8 مليارات دولار سنة 2022، منها أكثر من 5 مليارات دولار وجهت لتطوير قطاع المحروقات.

وأضاف أن هذه الاستثمارات سمحت أيضا من الرفع من قدرات الإنتاج الإجمالية للكهرباء لتصل إلى 4ر25 جيجاواط مما سمح بتلبية الطلب المحلي على هذه المادة الحيوية خاصة في فصل الصيف.

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