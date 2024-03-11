الجزائر: ارتفاع إنتاج الوقود بأزيد من 3% خلال عام 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع إنتاج الجزائر من الوقود إلى قرابة 170 مليون طن مكافئ نفط خلال سنة 2023، مسجلاً ارتفاعاً بأزيد من 3 بالمائة مقارنة بـ2022، لترتفع حجم الصادرات بنسبة 4 بالمائة.
جاء ذلك خلال النتائج الأولية التي عرضها وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة خلال جلسة استماع بلجنة الشؤون الاقتصادية للبرلمان.
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وأوضح أن هذا التحسن كان مدعومًا بارتفاع إنتاج كل المواد النفطية وخاصة الغاز الطبيعي نتيجة دخول بعض الحقول حيز الاستغلال، مشيرًا إلى أن عدد الاكتشافات الجديدة للمحروقات (الوقود) خلال سنة 2023 بلغ نحو 15 اكتشافًا، أغلبها من قبل شركة سوناطراك المملوكة للحكومة الجزائرية.
كما كشف عرقاب أن قيمة الاستثمارات تعدت 9 مليارات دولار سنة 2023، مقابل 8 مليارات دولار سنة 2022، منها أكثر من 5 مليارات دولار وجهت لتطوير قطاع المحروقات.
وأضاف أن هذه الاستثمارات سمحت أيضا من الرفع من قدرات الإنتاج الإجمالية للكهرباء لتصل إلى 4ر25 جيجاواط مما سمح بتلبية الطلب المحلي على هذه المادة الحيوية خاصة في فصل الصيف.
المصدر:
MENAFN11032024000202011048ID1107962728
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