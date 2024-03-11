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مسؤول صيني يتوقع حفاظ التجارة الخارجية لبلاده على النمو في النصف الأول

3/11/2024 2:24:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقع رئيس الهيئة العامة للجمارك في الصين“يوي جيان هوا”، اليوم الاثنين، أن تحافظ التجارة الخارجية الصينية على الزخم التصاعدي بشكل أساسي في النصف الأول من 2024 .

وعلى هامش الدورة السنوية للهيئة التشريعية الوطنية الصينية التي اختتمت أعمالها اليوم، أشار“يوي” إلى أنه منذ بداية العام الجاري واصلت واردات وصادرات الصين التحسن، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

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وأضاف أنه خلال أول شهرين من 2024، وصلت واردات الصين وصادراتها إلى 6.6 تريليون يوان (نحو 930 مليار دولار أمريكي)، وهو ارتفاع تاريخي للفترة نفسها.

وقال يوي إن معدل نمو تجارة الصين مع الدول الشريكة في الحزام والطريق أعلى من المستوى المتوسط. وقد شهدت التجارة الإلكترونية العابرة للحدود والمشتريات السوقية وغيرها من نماذج التجارة الخارجية الجديدة زخما قويا.

المصدر:

MENAFN11032024000202011048ID1107962727

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