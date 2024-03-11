مسؤول صيني يتوقع حفاظ التجارة الخارجية لبلاده على النمو في النصف الأول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع رئيس الهيئة العامة للجمارك في الصين“يوي جيان هوا”، اليوم الاثنين، أن تحافظ التجارة الخارجية الصينية على الزخم التصاعدي بشكل أساسي في النصف الأول من 2024 .
وعلى هامش الدورة السنوية للهيئة التشريعية الوطنية الصينية التي اختتمت أعمالها اليوم، أشار“يوي” إلى أنه منذ بداية العام الجاري واصلت واردات وصادرات الصين التحسن، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
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وأضاف أنه خلال أول شهرين من 2024، وصلت واردات الصين وصادراتها إلى 6.6 تريليون يوان (نحو 930 مليار دولار أمريكي)، وهو ارتفاع تاريخي للفترة نفسها.
وقال يوي إن معدل نمو تجارة الصين مع الدول الشريكة في الحزام والطريق أعلى من المستوى المتوسط. وقد شهدت التجارة الإلكترونية العابرة للحدود والمشتريات السوقية وغيرها من نماذج التجارة الخارجية الجديدة زخما قويا.
المصدر:
MENAFN11032024000202011048ID1107962727
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