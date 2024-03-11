القاضى: %30 من فريق عمل المصرف المتحد نساء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن المصرف المتحد أن نسبة تمثيل النساء فى فريق العمل الخاص به تصل إلى 30%، ما ينعكس إيجابا على النتائج الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة.
ونفذ المصرف المتحد 19 مبادرة لتمكين نحو 31 ألف سيدة مصرية اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وثقافيا، فى ضوء استراتيجية تمكين المرأة المصرية بمختلف محافظات مصر خاصة محافظات المثلث الذهبى، بحسب بيان صادر عن المصرف.
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وقال أشرف القاضى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب المصرف المتحد، إن الاستراتيجية تستند على 4 محاور رئيسية، تعزيز ثقافة القيادة النسائية المؤسسية، إطلاق برامج ومبادرات التنمية المستدامة لتأهيل المرأة لسوق العمل والإنتاج.
وأضاف القاضى أن الاستراتيجية تشمل تأصيل سياسة ربط مخرجات التعليم والتدريب المهنى بمتطلبات سوق العمل، وتحفيز الكفاءات النسائية على التواصل البناء من خلال منتدى“لكي” الثقافي.
وقال إن تمكين المرأة له عائد اقتصادى واجتماعى كبير سواء على مستوى المؤسسات أو على مستوى الاقتصاد القومى، ويسهم فى تحسين القدرة الابتكارية والإبداعية للمجتمع، ما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مستوى معيشة المواطن.
وأكد على دعم وتمكين الجهود والمبادرات القومية والدولية نحو تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق المساواة وسد الفجوة بين الجنسين وتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الجنسين وفقا لمبادئ الأمم المتحدة.
وبالنسبة لمبادرات التمكين الاقتصادى، قدم المصرف المتحد حزمة من الحلول لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تشمل الحلول التمويلية المدعومة بالخدمات الرقمية مثل، التمويل متناهى الصغر السريع من خلال المحفظة الرقمية وامكانية السداد عبر المحفظة.
ومول المصرف 250 مشروعا ممثلة 15% من حجم محفظته التمويلية الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالإضافة لتقديم حزمة من الاستشارات الفنية والبنكية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة لنحو 25% من المشروعات ضمن مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزى.
ويمتلك المصرف 3 مراكز لرواد النيل بفروعه، فى بمحافظة القاهرة ومحافظة الدقهلية ومحافظة المنيا.
وساهم فى تمكين 350 سيدات قرية نجع الجسور ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية وتطوير الريف المصرى بمحافظة الاقصر، وتدشين حزمة“لكى” للحلول البنكية الاستثمارية لسيدات مصر بعوائد متميزة ومميزات ضخمة.
وبالنسبة للحلول البنكية لتوسيع قاعدة الشمول المالى، تم تقديم حزمة من الخدمات البنكية التى تحفز غير العميلات على التعامل بقوة مع الجهاز المصرفى، أسفرت عن ضم 1075 سيدة فى عدد من محافظات.
ولنشر الثقافة المالية، طرح المصرف عددا من المنتجات البنكية منها: التمويل المتناهى الصغر وبطاقة أجيال المخصصة للشباب وبطاقة لكى المخصصة للمرأة.
أما عن المبادرات الاجتماعية للمصرف المتحد، فقد استهدف الإفراج عن ألفى أم من الغارمات من داخل السجون، وسداد كامل مديونياتهن والانتهاء من الإجراءات للإفراج عنهن لإعادتهن، بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية ومؤسسة مصر الخير.
ووزع 50 من روؤس الماشية ومبالغ شهرية بدل تغذية لكل رأس ماشية على السيدات بقرية خورشيد، بالإضافة إلى إقامة 5 أكشاك لخمس سيدات.
ونظم المصرف عبر منتدى“لكى” سلسلة من ورش العمل لتنمية القيادة النسائية فى مجال الثقافة والصحة ونشر الوعى البيئى فى 4 محافظات القاهرة وبورسعيد والسويس والفيوم.
فضلا عن تحفيز الكفاءات النسائية المصرية على المشاركة والتواصل ضمن فاعليات منتدى“لكى”، من خلال إلقاء الضوء على قصص نجاحهن على المستوى المحلى والإقليمى والاحتفاء بانجازاتهن داخل المؤسسة وخارجها.
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