القاضى: %30 من فريق عمل المصرف المتحد نساء

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المصرف المتحد أن نسبة تمثيل النساء فى فريق العمل الخاص به تصل إلى 30%، ما ينعكس إيجابا على النتائج الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة.

ونفذ المصرف المتحد 19 مبادرة لتمكين نحو 31 ألف سيدة مصرية اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وثقافيا، فى ضوء استراتيجية تمكين المرأة المصرية بمختلف محافظات مصر خاصة محافظات المثلث الذهبى، بحسب بيان صادر عن المصرف.

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وقال أشرف القاضى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب المصرف المتحد، إن الاستراتيجية تستند على 4 محاور رئيسية، تعزيز ثقافة القيادة النسائية المؤسسية، إطلاق برامج ومبادرات التنمية المستدامة لتأهيل المرأة لسوق العمل والإنتاج.

وأضاف القاضى أن الاستراتيجية تشمل تأصيل سياسة ربط مخرجات التعليم والتدريب المهنى بمتطلبات سوق العمل، وتحفيز الكفاءات النسائية على التواصل البناء من خلال منتدى“لكي” الثقافي.

وقال إن تمكين المرأة له عائد اقتصادى واجتماعى كبير سواء على مستوى المؤسسات أو على مستوى الاقتصاد القومى، ويسهم فى تحسين القدرة الابتكارية والإبداعية للمجتمع، ما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مستوى معيشة المواطن.

وأكد على دعم وتمكين الجهود والمبادرات القومية والدولية نحو تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق المساواة وسد الفجوة بين الجنسين وتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الجنسين وفقا لمبادئ الأمم المتحدة.

وبالنسبة لمبادرات التمكين الاقتصادى، قدم المصرف المتحد حزمة من الحلول لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تشمل الحلول التمويلية المدعومة بالخدمات الرقمية مثل، التمويل متناهى الصغر السريع من خلال المحفظة الرقمية وامكانية السداد عبر المحفظة.

ومول المصرف 250 مشروعا ممثلة 15% من حجم محفظته التمويلية الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالإضافة لتقديم حزمة من الاستشارات الفنية والبنكية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة لنحو 25% من المشروعات ضمن مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزى.

ويمتلك المصرف 3 مراكز لرواد النيل بفروعه، فى بمحافظة القاهرة ومحافظة الدقهلية ومحافظة المنيا.

وساهم فى تمكين 350 سيدات قرية نجع الجسور ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية وتطوير الريف المصرى بمحافظة الاقصر، وتدشين حزمة“لكى” للحلول البنكية الاستثمارية لسيدات مصر بعوائد متميزة ومميزات ضخمة.

وبالنسبة للحلول البنكية لتوسيع قاعدة الشمول المالى، تم تقديم حزمة من الخدمات البنكية التى تحفز غير العميلات على التعامل بقوة مع الجهاز المصرفى، أسفرت عن ضم 1075 سيدة فى عدد من محافظات.

ولنشر الثقافة المالية، طرح المصرف عددا من المنتجات البنكية منها: التمويل المتناهى الصغر وبطاقة أجيال المخصصة للشباب وبطاقة لكى المخصصة للمرأة.

أما عن المبادرات الاجتماعية للمصرف المتحد، فقد استهدف الإفراج عن ألفى أم من الغارمات من داخل السجون، وسداد كامل مديونياتهن والانتهاء من الإجراءات للإفراج عنهن لإعادتهن، بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية ومؤسسة مصر الخير.

ووزع 50 من روؤس الماشية ومبالغ شهرية بدل تغذية لكل رأس ماشية على السيدات بقرية خورشيد، بالإضافة إلى إقامة 5 أكشاك لخمس سيدات.

ونظم المصرف عبر منتدى“لكى” سلسلة من ورش العمل لتنمية القيادة النسائية فى مجال الثقافة والصحة ونشر الوعى البيئى فى 4 محافظات القاهرة وبورسعيد والسويس والفيوم.

فضلا عن تحفيز الكفاءات النسائية المصرية على المشاركة والتواصل ضمن فاعليات منتدى“لكى”، من خلال إلقاء الضوء على قصص نجاحهن على المستوى المحلى والإقليمى والاحتفاء بانجازاتهن داخل المؤسسة وخارجها.