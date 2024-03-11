مسح لـ((البورصة)): 54 سيدة فى مؤشر EGX30 بإجمالى نسبة تمثيل أقل من 17%

أجرت جريدة ((البورصة )) مسحًا على مجالس إدارات الشركات الكبرى المكونة لمؤشر EGX 30 المدرجة بالبورصة المصرية للوقوف على عدد السيدات فى كل مجلس إدارة وإجمالى عدد السيدات فى الشركات المكونة للمؤشر الرئيسى البالغ عددها نحو 30 شركة.

وبلغ إجمالى عدد السيدات فى مجالس إدارة الشركات الثلاثين نحو 54 امرأة أغلبهن أعضاء غير تنفيذيين، مقابل 263 رجلا فى تلك الشركات، بنسبة تمثيل إجمالية تبلغ 16.7%.

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ووفقًا للمسح فإن شركتى ((إيسترن كومباني)) و((مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو)) لا يوجد بمجلس إدارتهما أى عنصر نسائي، فيما تصدرت“بلتون المالية القابضة” الأعلى تمثيلاً بالسيدات فى مجلس الإدارة حيث يتكون من 7 أعضاء منهم 4 سيدات، بنسبة تمثيل تتجاوز 57%.

بالإضافة إلى 6 شركات يوجد بمجالس إدارتها امرأة واحدة وهى:“أبوقير للأسمدة”، و”إيبيكو”، و”المصرية للاتصالات”، و”بالم هيلز”، و”حديد عز”، و”سيدى كرير للبتروكيماويات”.

فيما تمتثل أغلبية شركات المؤشر لتعليمات هيئة الرقابة المالية بشكل حرفى بتعيين سيدتين فى مجالس إداراتها، فيما تنفرد شركتان فقط من إجمالى الشركات محل المسح بوجود 3 سيدات فى مجلس إدارتها وهما:“إيديتا للصناعات الغذائية”، و”مصر الجديدة للإسكان والتعمير”.

وفى يوليو من عام 2021، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلزام الشركات بوجود سيدتين على الأقل فى مجالس إدارتها أو تمثيل المرأة بنسبة 25% فى مجالس الإدارات، هو التزام تخييرى، بمعنى أن يتم إختيار أحد هذين البديلين.

ويسرى القرار سواء على مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، أو شركات الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك الاتحادات التابعة للرقابة المالية.