مسح لـ((البورصة)): 54 سيدة فى مؤشر EGX30 بإجمالى نسبة تمثيل أقل من 17%

(MENAFN
- Al-Borsa News) بلتون المالية الأعلى تمثيلاً بعضوية 4 سيدات
أجرت جريدة ((البورصة )) مسحًا على مجالس إدارات الشركات الكبرى المكونة لمؤشر EGX 30 المدرجة بالبورصة المصرية للوقوف على عدد السيدات فى كل مجلس إدارة وإجمالى عدد السيدات فى الشركات المكونة للمؤشر الرئيسى البالغ عددها نحو 30 شركة.
وبلغ إجمالى عدد السيدات فى مجالس إدارة الشركات الثلاثين نحو 54 امرأة أغلبهن أعضاء غير تنفيذيين، مقابل 263 رجلا فى تلك الشركات، بنسبة تمثيل إجمالية تبلغ 16.7%.
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ووفقًا للمسح فإن شركتى ((إيسترن كومباني)) و((مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو)) لا يوجد بمجلس إدارتهما أى عنصر نسائي، فيما تصدرت“بلتون المالية القابضة” الأعلى تمثيلاً بالسيدات فى مجلس الإدارة حيث يتكون من 7 أعضاء منهم 4 سيدات، بنسبة تمثيل تتجاوز 57%. الأختان فريدة وياسمين نون النسوة الوحيدة فى مجلس النساجون الشرقيون
بالإضافة إلى 6 شركات يوجد بمجالس إدارتها امرأة واحدة وهى:“أبوقير للأسمدة”، و”إيبيكو”، و”المصرية للاتصالات”، و”بالم هيلز”، و”حديد عز”، و”سيدى كرير للبتروكيماويات”.
فيما تمتثل أغلبية شركات المؤشر لتعليمات هيئة الرقابة المالية بشكل حرفى بتعيين سيدتين فى مجالس إداراتها، فيما تنفرد شركتان فقط من إجمالى الشركات محل المسح بوجود 3 سيدات فى مجلس إدارتها وهما:“إيديتا للصناعات الغذائية”، و”مصر الجديدة للإسكان والتعمير”.
وفى يوليو من عام 2021، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلزام الشركات بوجود سيدتين على الأقل فى مجالس إدارتها أو تمثيل المرأة بنسبة 25% فى مجالس الإدارات، هو التزام تخييرى، بمعنى أن يتم إختيار أحد هذين البديلين.
ويسرى القرار سواء على مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، أو شركات الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك الاتحادات التابعة للرقابة المالية.
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