مجلس الوزراء يعقد جلسته الاسبوعية ويناقش عدد من القضايا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية إن "جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وحرب التجويع تتواصل ضد أهلنا في قطاع غزة، وهي أكثر ما تكون قتلاً وتجويعاً وتشريداً وقهراً، تحصد مئات الأرواح يومياً معظمهم من النساء والأطفال".

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين: "تتكشف يومياً المزيد من الصور الفظيعة لما يرتكبه جنود الاحتلال، وتشتد وطأة التجويع الذي لا يعالَج فقط بإسقاط الوجبات، بعضها يسقط في البحر، والآخر يتحول إلى أداةٍ لقتل الجوعى بسبب أخطاء في الإنزال".

وأكد أن "الحل الأسهل والأكرم للجوعى هو وقف العدوان أولاً، وإيصال المساعدات عبر المعابر البرية جميعها بإشراف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، فإذا كان الهدف تقديم المساعدات، فإن هناك خمسة معابر توصل إلى غزة، يمكن إيصال المساعدات عبرها خلال ساعات، بدل الانتظار ثلاثة أيام في البحر".

وقال اشتية: "يأتي شهر رمضان هذا العام بينما يتضور أهلنا في قطاع غزة جوعاً، وينزفون دماً بجرائم الإبادة التي تتواصل بلا هوادة، نتطلع إلى تدخل محكمة العدل الدولية لوقف تلك الجرائم المروعة، ونسأل الله أن يجعل من أيام الشهر الفضيل أياماً تتوقف فيها هذه الجرائم ويتوقف خيط الدم النازف، وأن تكون مناسبةً لإنقاذ الجوعى والمرضى من الخطر الذي يفتك بهم".

وطالب اشتية الصليب الأحمر الدولي بزيارة المعتقلين والمعتقلات في السجون الإسرائيلية، إذ إن "ما يجري في تلك السجون من وحشية يتطلب تدخلاً عاجلاً لوقفها، وكبح نزعة الانتقام التي تتلبس السجّانين بعمليات تنكيل وتعذيب".

وأضاف: "لقد استقبلتُ قبل أيام عدداً من الأسرى المفرج عنهم، وسمعتُ منهم روايات حول التعذيب والقمع لم يحصل مثلها في التاريخ المعاصر، أدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية حول ما يجري للأسرى في سجون الاحتلال".

وطالب الحكومة الإسرائيلية بـ "الإفراج عن أموالنا المحتجزة التي بلغت أكثر من مليار دولار، وهي الخصومات التي ندفعها للأسرى والشهداء".

وبمناسبة يوم الجريح الفلسطيني الذي يصادف يوم الثالث عشر من هذا الشهر، تمنى رئيس الوزراء الشفاء العاجل لجميع المصابين والجرحى من ضحايا جرائم الإبادة، مؤكداً ضرورة العمل على نقلهم إلى خارج القطاع لتقديم العلاج اللازم لهم، والعمل على إدخال المستلزمات الطبية لما تبقى من مستشفيات القطاع، وإعادة تشغيل المستشفيات التي خرجت عن الخدمة، داعياً إلى تكريم الجرحى والمصابين في يوم الجريح الفلسطيني.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي حول الجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة ومشاريع القرارات التي قدمت لوقف العدوان واصطدمت بالفيتو الأمريكي، وكذلك المداولات في محكمة العدل الدولية.

كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي حول توفر المواد الغذائية في الأسواق خلال وبعد الشهر الفضيل وكذلك جهود الوزارة في مراقبة الأسعار والحد من الغلاء.

وقد قرر المجلس تكليف وزارات الاختصاص من الاقتصاد الوطني والزراعة والحكم المحلي والداخلية، بمتابعة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، والتأكد من استمرار توفر المواد الأساسية وكذلك مراقبة الأسعار.

كما قرر المجلس الموافقة على الإحالة النهائية لعدد من مشاريع الأشغال العامة والإسكان الى جانب الموافقة على مشتريات إضافية لوزارة الصحة لتغطية خدمات النظافة الصحية في المستشفيات.

وقرر المجلس ايضا الموافقة على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية