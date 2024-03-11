د. أبو هولي يبحث مع مسؤول ألماني سبل دعم الاونروا واحتياجات اللاجئين في المخيمات

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي على وجوب حماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" بما يضمن عمل برامجها واستمرارية خدماتها الاغاثية والتعليمية والصحية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

ورفض د. أبو هولي خلال لقائه مع مدير عام منع الأزمات وتحقيق الاستقرار وبناء السلام في وزارة الخارجية الألمانية، والمساعدة الإنسانية والمبعوث الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديكي بوتسل خلق بدائل عن الاونروا او تقاسم صلاحياتها

مع منظمات دولية كون الاونروا صاحبة الولاية الحصرية على اللاجئين الفلسطينيين حسب قرار تأسيسها رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وبحث د. أبو هولي خلال لقائه مع المسؤول الألماني ديكي بوتسل في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله سبل دعم الاونروا، والتحديات التي تواجه الاونروا مع استمرار تجميد دول مانحة رئيسية تمويلها، والتحقيقات التي يجريها مكتب الرقابة الداخلية في الامم المتحدة ومجموعة المراجعة المستقلة للتحقق من المزاعم الاسرائيلية حول مشاركة موظفي من الاونروا في احداث السابع من اكتوبر .

كما وقف المسؤولان امام الوضع الإنساني الكارثي في ظل تفاقم احتياجات ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني من نقص حادّ في تمويل الاستجابة الإنسانية.

وطالب د. أبو هولي المسؤولة الألمانية بإعادة حكومة بلادها النظر في قرار تجميد تمويلها الإضافي للأونروا، والعمل على استئنافه لتمكين الاونروا من القيام بمهامها المنقذة للحياة لملايين من اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها التي تضاعفت مع استمرار الأزمات التي تشهدها المنطقة لافتاً الى ان التمويل الألماني الكبير في الأعوام الخمسة الماضية شكل قارب نجاة للأونروا بعد ان قطعت الولايات المتحدة الامريكية في العام 2018 تمويلها للأونروا .

وأكد بان المانيا شريك رئيسي للأونروا وتعد الممول الثاني بعد الولايات المتحدة الامريكية لميزانية الاونروا العامة والممول الأول لميزانية المشاريع، وان استئناف تمويلها سيدفع العديد من الدول المانحة التي علقت تمويلها ان تحذو حذوها مشيرا الى أهمية توفير الدعم اللازم والمشاريع التنموية، الذي من شأنه أن يكون عامل استقرار في المنطقة.

وأطلع د. أبو هولي ديكي بوتسل على الاوضاع المعيشية والانسانية الصعبة وحرب الابادة التي تقودها حكومة الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة والمتواصلة منذ خمسة شهور، علاوة على خطر المجاعة الذي يتهدد ما يقارب 600 الف لاجئ في شمال القطاع.

وأكد د. أبو هولي دعم منظمة التحرير الفلسطينية للتحقيقات التي يجريها مكتب الرقابة الداخلية للأمم المتحدة، ومجموعة المراجعة المستقلة برئاسة وزير خارجية فرنسا السابقة كاثرين كولونا التي شكلتها الأمم المتحدة لبحث المزاعم الإسرائيلية ضد الاونروا، مؤكداً على ضرورة بأن تلتزم لجنة التحقيق في الموعد المحدد لإعلان النتائج دون تأخير لتفادي إطالة امد تعليق الدول المانحة تمويلها التي ربطت استئنافه بنتائج التحقيقات .

وثمن موقف المانيا في إعادة النظر بشكل جدي لاستئناف تمويل الاونروا، وموقفها الداعم تجاه القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية .

ومن جانبها أكدت السيدة ديكي بوتسل أن المانيا لديها نية جدية لإعادة النظر في استئناف تمويل الاونروا فور ظهور المؤشرات والنتائج الأولية الايجابية للجنة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة، للتحقيق في تورط محتمل لبعض موظفي الاونروا في هجوم السابع من أكتوبر حسب الاتهامات الإسرائيلية.

وأضافت الى ان المانيا تتطلع لكيفية استئناف الدعم المخصص للأونروا بطريقة اعتيادية في كافة الأقاليم الخمس مؤكدة بأنه لا بديل عن الاونروا في تقديم الخدمات الإنسانية

للاجئين الفلسطينيين .

وأشارت الى ان ألمانيا تعي جيدا ماذا يعني خطر انهيار الاونروا، وتأثيره السلبي على اللاجئين الفلسطينيين، وادراك حجم المخاطر التي تترتب على انهيارها ، موضحة بن قيمة الدعم الألماني للأونروا بلغ 240 مليون دولار في العام 2023 .

وأكدت على ضرورة خروج إسرائيل بإثباتات وأدلة كما صرحت في شهر فبراير المنصرم، وأن يتم مشاركتها مع اللجنة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة، للتحقيق في تورط محتمل لبعض موظفي الاونروا في هجوم السابع من أكتوبر .