الامن يحذر سالكي جسر عبدون
التاريخ
3/11/2024 10:09:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية- شددت إدارة السير التابعة لمديرية ألامن العام على أهمية توخي الحذر أثناء المسير في منطقة جسر عبدون المعلق .
واشارت أن ذلك جاء نتيجة تعطل مركبة فوق الجسر باتجاه عبدون .
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