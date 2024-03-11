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الامن يحذر سالكي جسر عبدون

3/11/2024 10:09:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية- شددت إدارة السير التابعة لمديرية ألامن العام على أهمية توخي الحذر أثناء المسير في منطقة جسر عبدون المعلق .
واشارت أن ذلك جاء نتيجة تعطل مركبة فوق الجسر باتجاه عبدون .

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