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مشوقه يحول سؤاله النيابي حول بناء مخيم الأزرق الى استجواب

3/11/2024 10:09:43 AM
(MENAFN- Amman Net) حول النائب عدنان مشوقه سؤاله النيابي حول بناء مخيم الأزرق الموجه الى رئيس الوزراء الى استجواب، وذلك بسبب "تأخر" إجابة الحكومة حسب كتابه الموجه الى رئيس مجلس النواب

وكان مشوقه قد تسأل عن الأسباب التي دفعت المركز الوطني للأمن و إدارة الازمات الى بناء مخيم في منطقة الأزرق، وتكلفة المشروع والجهة الممولة، والطاقة الاستيعابية، وغيرها من التفاصيل.


مجلس النواب مجلس النواب التاسع عشر النائب عدنان مشوقة سؤال نيابي استجواب

MENAFN11032024000209011053ID1107961860

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