مشوقه يحول سؤاله النيابي حول بناء مخيم الأزرق الى استجواب

(MENAFN
- Amman Net) حول النائب عدنان مشوقه سؤاله النيابي حول بناء مخيم الأزرق الموجه الى رئيس الوزراء الى استجواب، وذلك بسبب "تأخر" إجابة الحكومة حسب كتابه الموجه الى رئيس مجلس النواب
وكان مشوقه قد تسأل عن الأسباب التي دفعت المركز الوطني للأمن و إدارة الازمات الى بناء مخيم في منطقة الأزرق، وتكلفة المشروع والجهة الممولة، والطاقة الاستيعابية، وغيرها من التفاصيل.
مجلس النواب مجلس النواب التاسع عشر النائب عدنان مشوقة سؤال نيابي استجواب
MENAFN11032024000209011053ID1107961860
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.