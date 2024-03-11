الأنباء تنشر تحديد وتقسيم اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وتوزيعها على المدارس

الأنباء تنشر تحديد وتقسيم اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وتوزيعها على المدارس
التاريخ
3/11/2024 10:00:55 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف القرار الوزاري رقم 181 لسنة 2024 بشأن تحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة.
تفصيل القرار في صيغة (PDF)
MENAFN11032024000130011022ID1107961758
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.