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الأنباء تنشر تحديد وتقسيم اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وتوزيعها على المدارس

3/11/2024 10:00:55 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف القرار الوزاري رقم 181 لسنة 2024 بشأن تحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة.

تفصيل القرار في صيغة (PDF)

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