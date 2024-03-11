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10 مرشحين في اليوم الثامن من التسجيل لانتخابات أمة 2024

3/11/2024 10:00:55 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) سلطان العبدان - فرحان الشمري

تقدم 10 مرشحين اليوم، إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، بطلبات الترشح في اليوم الثامن من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 18 المقرر عقدها في الرابع من أبريل المقبل، وبلغ إجمالي عدد المرشحين في الأيام الثمانية الأولى من الترشح 204 مرشحين من بينهم 198 مرشحاً من الذكور، و6 مرشحات.

وتقدم في اليوم الثامن مرشحان اثنان في الدائرة الثانية، وتقدم 5 مرشحين في الدائرة الرابعة، و3 مرشحين في الدائرة الخامسة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الثامن رئيس مجلس الأمة الأسبق مرزوق علي الغانم.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 4 مارس باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 18 (أمة 2024) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجاري.

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