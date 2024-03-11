الأرصاد الحالة المطرية في البلاد مستمرة إلى العصر والأجواء تتحسن تدريجيا مساء

MENAFN - Al-Anbaa) قال مدير إدارة الأرصاد الجويةعبدالعزيز القراوي، إن البلاد تأثرت بحالة مطرية بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين وهي مستمرة حتى العصر.

وتوقع القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن تتحسن الأجواء تدريجيا اعتبارا من مساء اليوم مع تقدم امتداد مرتفع جوي من جهة الغرب.

وأوضح أن الحالة المطرية عائدة إلى امتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة بالتزامن مع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

وبين أن ذلك أدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط في الرياح مع انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من ست أقدام.