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رئيس الوزراء التشادي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

3/11/2024 10:00:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس الوزراء التشادي سوكسيه ماسرا أمس ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 مايو، بعد ثمانية أيام من إعلان رئيس المجلس العسكري الحاكم منذ 2021 الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو ترشحه.
بقي رئيس حزب «ترانسفورمرز» سوكسيه ماسرا معارضا لعائلة ديبي مدة طويلة إلى أن عاد إلى تشاد في نوفمبر بعدما توصل إلى اتفاق مع قادتها العسكريين، وعين في الأول من يناير 2024 رئيسا للوزراء.
لكن المعارضة تعتبر أن ترشيح ماسرا مجرد إجراء شكلي يمهد لانتخاب ديبي رئيسا واستمرار حكم «سلالة ديبي» المستمر منذ 33 عاما.
وقال ماسرا (40 عاما) أمام مئات من أنصار حزبه «أتقدم بترشحي للانتخابات الرئاسية لإصلاح القلوب وتوحيد الشعب».
وبالنسبة إلى الاتفاق الذي توصل إليه مع قادة المجلس العسكري لدى عودته إلى تشاد، أوضح ماسرا «كان اتفاق مصالحة وطنية، اتفاق الشجعان حتى لا يتحول سعينا لتحقيق العدالة إلى سعي للانتقام».

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