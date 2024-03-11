تنصيب تاماس سوليوك رئيسا جديدا للمجر

(MENAFN
- Al-Anbaa) عقدت مراسم تنصيب رئيس المجر الجديد تاماس سوليوك أمس أمام قصر ساندور، مقر إقامة الرئيس المجري.
وفي خطاب تنصيبه خلال بث مباشر على التليفزيون المجري، قال سوليوك «مهمتي وخدمتي من الآن تختلف عما قمت به من قبل، ولكن القيم الأساسية لاتزال كما التزمت بها دائما بحزم وإخلاص».
وأضاف «بصفتي رئيسا للجمهورية، القانون الأساسي هو حجر الزاوية والإطار والمقياس لعملي».
وانتخب المشرعون المجريون يوم 26 فبراير تاماس سوليوك، رئيس المحكمة الدستورية آنذاك، رئيسا جديدا للبلاد.
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