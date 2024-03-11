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تنصيب تاماس سوليوك رئيسا جديدا للمجر

3/11/2024 10:00:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت مراسم تنصيب رئيس المجر الجديد تاماس سوليوك أمس أمام قصر ساندور، مقر إقامة الرئيس المجري.
وفي خطاب تنصيبه خلال بث مباشر على التليفزيون المجري، قال سوليوك «مهمتي وخدمتي من الآن تختلف عما قمت به من قبل، ولكن القيم الأساسية لاتزال كما التزمت بها دائما بحزم وإخلاص».
وأضاف «بصفتي رئيسا للجمهورية، القانون الأساسي هو حجر الزاوية والإطار والمقياس لعملي».
وانتخب المشرعون المجريون يوم 26 فبراير تاماس سوليوك، رئيس المحكمة الدستورية آنذاك، رئيسا جديدا للبلاد.

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