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قتلى من داعش في عملية عسكرية واسعة بالعراق

3/11/2024 10:00:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل عشرة مقاتلين من تنظيم «داعش» خلال عملية عسكرية أطلقها الجيش العراقي ضد خلايا التنظيم المتطرف في المناطق الصحراوية في وسط وشمال البلاد، وفق بيان رسمي صدر أمس.
وقال مصدر أمني مفضلا عدم الكشف عن هويته لـ«فرانس برس» إن هذه «العملية الاستباقية» تأتي ردعا لهجمات يعتقد أن التنظيم كان يخطط لشنها خلال شهر رمضان.
وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني الحكومية أن «عدد الإرهابيين الهالكين على يد قواتنا الأمنية البطلة خلال 24 ساعة هو عشرة»، في العملية التي تضم قوات من الجيش العراقي والحشد الشعبي، وتشمل محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والأنبار.
وبعدما سيطر العام 2014 على مساحات واسعة في سورية والعراق، مني التنظيم بهزائم متتالية في البلدين وصولا إلى تجريده من كل مناطق سيطرته في 2019.
وأعلن العراق انتصاره على التنظيم في أواخر العام 2017، لكنه ما زال يحتفظ ببعض الخلايا في مناطق نائية وبعيدة في شمال البلاد، تشن بين حين وآخر هجمات على الجيش والقوات الأمنية.
وذكر تقرير للأمم المتحدة نشر في يناير أنه في العراق وسورية «استمرت نواة داعش في العمل في شكل تمرد قليل الحدة مع خلايا إرهابية تتمركز في المناطق النائية والريفية».
وأضاف التقرير «ومع أن قدرات التنظيم تدهورت في المنطقة، فإنه ظل يشكل تهديدا لأنه تكيف مع ضغوط مكافحة الإرهاب من خلال استغلال الثغرات الأمنية».
وبحسب التقرير، يقدر «قوام أفراد داعش في العراق وسورية معا بما يراوح بين 3000 و5000 مقاتل».

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