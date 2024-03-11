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إيكاس تعيد عضوية الغابون بعد انقلاب 2023

3/11/2024 10:00:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكاس) في بيان أمس أنها ستعيد ضم الغابون التي علقت عضويتها بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس علي بونغو أونديمبا في 30 أغسطس.
وقرر ممثلو الـ11 في المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا خلال قمتها السنوية العادية التي عقدت أمس الاول في مالابو في غينيا الاستوائية، «رفع تعليق مشاركة الغابون»، وفقا للبيان الختامي الذي نشر على الموقع الالكتروني للمنظمة أمس.
وأفاد البيان بأن عملية إعادة ضم الغابون إلى المنظمة تقررت مع الأخذ في الاعتبار «التقدم الكبير في عملية العودة إلى النظام الدستوري التي تمت بدعم الشعب ووضع جدول زمني لمرحلة انتقالية مدتها 24 شهرا».
وأعلن المجلس العسكري بقيادة الجنرال أوليغوي نغويما الذي عينه لاحقا قادة الجيش والشرطة رئيسا انتقاليا، «نهاية نظام» علي بونغو بعد ساعة واحدة من إعلان إعادة انتخابه التي وصفها الانقلابيون بالمزورة.
واتهم العسكريون الأشخاص المقربين من رئيس الدولة المخلوع بـ«الفساد الكبير» والحكم الكارثي. ولقي ذلك ترحيب غالبية من الغابونيين مع وضع حد لـ55 عاما من حكم عائلة بونغو في الدولة الصغيرة الغنية بالنفط.
غير أن الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا دانا الانقلاب وعلقا عضوية الغابون في مؤسساتهما حتى «العودة إلى النظام الدستوري».

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