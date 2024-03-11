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زرداري يؤدي اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ 14 لباكستان

3/11/2024 10:00:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدى آصف علي زرداري اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ 14 لباكستان خلال حفل أقيم في القصر الرئاسي أمس، وفقا لبيان صادر عن المكتب الرئاسي.
وأدار رئيس قضاة باكستان قاضي فائز عيسى مراسم اليمين الدستورية للرئيس المنتخب حديثا في الحفل الذي حضره الرئيس المنتهية ولايته عارف علوي ورئيس الوزراء شهباز شريف وقادة القوات المسلحة وسياسيون وشخصيات أجنبية.
وأمس الأول، فاز زرداري، الرئيس المشارك لحزب الشعب الباكستاني البرلماني، بالانتخابات بحصوله على 411 صوتا مقابل 181 صوتا من جميع الهيئات الانتخابية، بما في ذلك البرلمان وأربعة مجالس إقليمية، حسبما ذكرت لجنة الانتخابات الباكستانية.

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