Monday, 11 March 2024 07:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تجميد تأشيرات موظفي الإغاثة الدوليين يفاقم مشكلة إيصال المساعدات في غزة

3/11/2024 10:00:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تواجه الاستجابة الإنسانية في غزة التي مزقتها الحرب تحديا جديدا يضاف إلى عمليات التفتيش المرهقة على الحدود والقصف الإسرائيلي المتواصل، ويتمثل في تجميد منح تأشيرات دخول للعديد من عمال الإغاثة الدوليين.
توقفت السلطات الإسرائيلية عن إصدار تأشيرات جديدة أو تجديد التأشيرات القديمة للموظفين الأجانب في المنظمات غير الحكومية الدولية الذين يشغل معظمهم مناصب عليا، وفق ثلاثة مسؤولين كبار في المجال الإنساني وهيئة تمثل أكثر من 80 مجموعة إغاثية.
وقال فارس العاروري، مدير رابطة وكالات التنمية الدولية AIDA التي تعمل في الأراضي الفلسطينية: انتهت صلاحية 57 من تأشيرات موظفي الإغاثة يوم الخميس الماضي منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس»، في حين أن 42 تأشيرة أخرى «ستنتهي صلاحيتها في الأسابيع القليلة المقبلة».
وأضاف العاروري أن ما لا يقل عن 50 طلبا للحصول على تأشيرات جديدة للموظفين لتكثيف الاستجابة لتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية مازالت من دون رد.
وقال العاروري إن «لدينا في المجمل نحو 150 وظيفة نحتاج إلى أن نشغلها على نحو عاجل منذ شهرين. نحن نعتبر هذا جزءا لا يتجزأ من الحصار الإسرائيلي واسع النطاق على عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة».
وصرح مسؤول في الأمم المتحدة، طالبا عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع، لوكالة «فرانس برس»، بأن الأمم المتحدة لم تحصل أيضا على أي رد على عشرات طلبات الحصول على تأشيرة حاليا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات لوكالة «فرانس برس» إن هناك «تغييرا في الإجراءات.. فيما يتعلق بإصدار التأشيرات للمنظمات غير الحكومية»، وأن المسألة «سيتم حلها في المستقبل القريب».

MENAFN11032024000130011022ID1107961750

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث