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أوروبا تتأهب لانتخابات برلمانها وسط صعود لليمين القومي المشكك في الاتحاد

3/11/2024 10:00:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتأهب أوروبا للانتخابات البرلمانية المقررة بعد 3 أشهر سيدعى لها 370 مليون أوروبي لتجديد برلمانهم، وستخضع نتيجة التصويت، الذي سيجرى من السادس إلى التاسع من يونيو لانتخاب 720 نائبا، لتدقيق كبير لأن التوازن بين العائلات السياسية يحدد مسار السباق على «المناصب العليا» أي رئاسات المؤسسات الرئيسية: البرلمان والمفوضية والمجلس الأوروبيين.
وقبل أقل من 100 يوم على الانتخابات، تشير استطلاعات الرأي بوضوح، إلى صعود اليمين القومي والمشكك في أوروبا، مع وجود مجموعة واسعة من الفروق الدقيقة والمواقف في داخله حسب كل بلد.
ويبدو حزب الشعب الأوروبي (يمين) في وضع جيد يسمح له بالاحتفاظ بموقعه كقوة سياسية كبرى، يليه الاشتراكيون والديموقراطيون.، لكن المرتبة الثالثة تبقى أكثر غموضا،
فكتلة «أوروبا المتجددة» (وسطيون وليبراليون) التي تحتل هذا الموقع حاليا قد تتفوق عليها مجموعة الهوية والديموقراطية (يمين متطرف).
ويتوقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن يحتل «الشعبويون المناهضون لأوروبا» المرتبة الأولى في 9 من الدول الأعضاء، بما في ذلك فرنسا والمجر وإيطاليا وهولندا.
وتقول رايتشل ريزو من الفرع الأوروبي للمجلس الأطلسي إن «هناك لغة مشتركة تتمحور حول تهديد الهجرة». وأضافت: «لكن من الصعب تحديد التأثير الحقيقي لذلك على المستوى الأوروبي».
ويفترض أن يشكل الوضع الاقتصادي الحالي السيئ تربة خصبة للقوى المشككة في أوروبا، فعلى الرغم من أن المستهلكين بدأوا يلمسون تراجع التضخم، ليس من المتوقع حدوث أي تحسن اقتصادي قبل الانتخابات.
وقد خفض البنك المركزي الأوروبي مؤخرا توقعاته للنمو في منطقة اليورو في 2024 إلى 0.6%، مقابل 0.8% في تقديراته السابقة.
ويعتقد نحو 3 من كل 4 أوروبيين أن مستوى معيشتهم سينخفض هذا العام، ويؤكد واحد من كل اثنين تقريبا أن هذا المستوى انخفض بالفعل، حسب دراسة أجريت في ديسمبر لـ «يوروباروميتر» (استطلاعات للرأي تجرى منذ 1974 باسم المؤسسات الأوروبية بما فيها المفوضية).

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