Monday, 11 March 2024 07:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهجرة وسن الرئيس محورا حملتي بايدن وترامب في جورجيا

3/11/2024 10:00:54 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن اتفاقا بشأن الميزانية غداة المصادقة عليه في مجلس الشيوخ، لتجنيب البلاد شللا جزئيا للإدارة الفيدرالية.
وصادق أعضاء الحزبين الجمهوري والديموقراطي على الحزمة البالغة قيمتها 467.5 مليار دولار، على الرغم من اعتراض جمهوريين عدة على بعض النفقات.
ويمكن الاتفاق الذي يغطي نصف القوانين الـ 12 التي يتعين إقرارها في العام 2024، مجموعة من الوكالات والوزارات من مواصلة العمل، على غرار الزراعة والتجارة والعدل والعلوم والبيئة والإسكان والنقل، وذلك حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر.
من دون الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ربع الساعة الأخير، كانت هذه الإدارات ستتوقف عن العمل في واقعة تطلق عليها في الولايات المتحدة تسمية «الإغلاق».
وتم ترحيل النصف الثاني من الميزانية والذي يتضمن موضوعات حساسة على غرار الجيش وأمن الحدود، إلى حزمة ثانية يتوقع أن تصل إلى مكتب الرئيس بحلول 22 مارس.
وفي سياق آخر، تبادل الرئيس الديموقراطي بايدن ودونالد ترامب منافسه الجمهوري المرجح في الانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل، الانتقادات اللاذعة بشأن مسألتين رئيسيتين هما سن الرئيس الأميركي والهجرة.
وتوجه بايدن الذي يأمل في الاستفادة من الزخم الذي نجم عن خطابه عن حال الاتحاد الخميس، إلى أتلانتا (جنوب) عاصمة ولاية جورجيا في محاولة لكسب أصوات الناخبين المتحدرين من أصول أفريقية وإسبانية.
وهاجم مجددا الرئيس الجمهوري السابق، وقال بايدن أمام حشد كبير: «عندما يقول إنه يريد أن يصبح ديكتاتورا، فأنا أصدقه». وشدد الرئيس الأميركي على قوة الاقتصاد الأميركي ووعد باتخاذ إجراءات لخفض التكاليف في قطاعات عدة مثل السكن والصحة والتعليم.
وفي مقابلة مع شبكة «إم إس إن بي سي» بثت فجر أمس، أكد بايدن أنه يأسف لاستخدامه عبارة «غير قانوني» لوصف مهاجر فنزويلي قتل طالب تمريض الشهر الماضي في جورجيا.
وقال بايدن الذي تعرض لانتقادات من التقدميين وأعضاء حزبه لاستخدامه مصطلحات يلجأ إليها الجمهوريون عادة: «لم يكن ينبغي لي أن أستخدم عبارة غير قانوني.. بل لا يملك وثائق».
وتحدث ترامب الذي تعهد بشن حملة على الهجرة غير القانونية وجعلها أحد الخطوط الرئيسية في حملته، مطولا خلال تجمعه الموازي أمس الأول عن الطالب المقتول.
وقال أمام حشد من أنصاره في مدينة روم في جورجيا: «كان من الممكن أن يكون لاكين رايلي على قيد الحياة اليوم لو لم يفكك جو بايدن حدود الولايات المتحدة عمدا وبشكل خبيث».
وانتقد ترامب الرئيس بايدن لتراجعه عن استخدامه كلمة «غير قانوني» في وصف المشتبه به الفنزويلي في الجريمة. وقال ترامب: «يجب على بايدن أن يعتذر عن الاعتذار لهذا القاتل».
وأطلقت حملة بايدن إعلانا تلفزيونيا السبت تناول فيه الرئيس بشكل مباشر سنه المتقدم، وهي مسألة تشكل مصدر قلق كبير بين الناخبين. ويقول بايدن في الإعلان: «لست شابا وهذا ليس سرا.. لكنني أعرف كيف أحقق الأمور للشعب الأميركي».
ورد فريق ترامب بسرعة برسالة فيديو تبدأ ببيان بايدن تليه مقاطع للرئيس وهو يتعثر أو يسقط أو يبدو مرتبكا.
وكانت جورجيا منقسمة بشدة في انتخابات 2020 التي فاز فيها بايدن بفارق أقل من 12 ألف صوت لدرجة أن ترامب اتصل هاتفيا بمسؤول كبير في الولاية ليطلب منه «العثور» على بضعة آلاف من الأصوات الإضافية. ومن مشاكله القانونية الكثيرة، يواجه ترامب اتهامات جنائية في جورجيا بالسعي لإلغاء نتائج الانتخابات في هذه الولاية.
وتأتي حملة ترامب في جورجيا بعد أيام من فوزه شبه النهائي في الانتخابات التمهيدية لحزبه الجمهوري، مما أجبر آخر منافسيه نيكي هيلي على الانسحاب.
وتقدم بايدن على منافسيه لترشيح حزبه الديموقراطي.
وقالت حملته إنه يعتزم هو ونائبة الرئيس كامالا هاريس زيارة جميع الولايات التي تمثل ساحة معركة في الأسابيع المقبلة.
وكانت جورجيا لفترة طويلة جمهورية بلا منازع، لكنها أصبحت ساحة لمنافسة أكبر بين الحزبين.
وكشفت استطلاعات الرأي الأخيرة أن ترامب يتقدم بفارق كبير في معظم الولايات المتأرجحة التي قد تحدد نتيجة انتخابات نوفمبر.

MENAFN11032024000130011022ID1107961748

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث