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خادم الحرمين يؤلمنا أن يحل رمضان في ظل ما يعانيه أشقاؤنا بفلسطين

3/11/2024 10:00:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن الأسف لما يجري في قطاع غزة المحاصر. وقال: «يؤلمنا أن يحل شهر رمضان في ظل ما يعانيه أشقاؤنا في فلسطين».
وشدد خادم الحرمين على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإيقاف جرائم إسرائيل الوحشية، في إشارة منه إلى العمليات العسكرية المستمرة منذ أشهر والتي خلفت حتى اليوم أكثر من 31 ألف ضحية. وأكد على وجوب توفير الممرات الإنسانية والإغاثية الآمنة للفلسطينيين بالقطاع المحاصر.
وجاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين إلى المواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ان أعلنت المملكة ودول عربية أخرى أن الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وقال: نسأل الله تعالى أن يجعل في هذا الشهر الكريم الخير والسلام للأمة الإسلامية والعالم أجمع، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والرخاء، ويتقبل منا ومنكم الصيام والقيام.
وأضاف «نحمد الله جل وعلا على ما أنعم به على هذه البلاد المملكة العربية السعودية بأن جعلها مهدا للإسلام بانطلاق رسالة الإسلام من أرضها، واختصها بخدمة الحرمين الشريفين ورعايتهما والعناية بهما وبقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين، وأكرمها بخدمة المشاعر المقدسة».
وتابع «نهنئ جنودنا البواسل المرابطين في الحدود والثغور من منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية كافة بحلول شهر رمضان، وكل العاملين في قطاعات الدولة الذين يتفانون في خدمة وطنهم، داعين الله أن يجزيهم خير الجزاء».

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