وزير الإعلام هنّأ القيادة السياسية بحلول شهر رمضان المبارك

(MENAFN
- Al-Anbaa) رفع وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
كما هنأ الوزير المطيري جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة حلول الشهر الكريم، معربا عن أمنياته بأن يعينهم الله عز وجل على صيامه وقيامه وطاعته.
ودعا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على صاحب السمو الأمير بالصحة وتمام العافية وعلى الكويت الغالية وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير باليمن والبركات.
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