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وزير الإعلام هنّأ القيادة السياسية بحلول شهر رمضان المبارك

3/11/2024 10:00:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفع وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
كما هنأ الوزير المطيري جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة حلول الشهر الكريم، معربا عن أمنياته بأن يعينهم الله عز وجل على صيامه وقيامه وطاعته.
ودعا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على صاحب السمو الأمير بالصحة وتمام العافية وعلى الكويت الغالية وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير باليمن والبركات.

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