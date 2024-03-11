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دوام ((شؤون ذوي الإعاقة)) أربع ساعات ونصف بدءاً من 8:30 صباحاً

3/11/2024 10:00:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أصدر مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بالتكليف الحميدي المطيري قرارا إداريا حدد بموجبه مواعيد العمل الرسمية للموظفين بالهيئة خلال شهر رمضان المبارك للعام، وذلك وفقا للآتي:
تكون بداية الدوام في شهر رمضان المبارك من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 10:30 صباحا، ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها على ان ينصرف الموظف بعد استكمال اربع ساعات ونصف عمل حسب موعد حضوره وذلك مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة للموظف في شهر رمضان بـ 15 دقيقة في بداية الدوام أو في نهايته، بالإضافة لفترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام بـ 15 دقيقة.
ويشير القرار الى انه لا تطبق أحكام هذه المادة السابقة على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا كما لا تنطبق على الموظفين الخاضعين لنظام التغيب الجزئي من دون أجر وتحدد مواعيد حضورهم وفقا للتعميم الإداري رقم 5 لسنة 2024.
كما ينص القرار الموظفين العاملين بصالات استقبال المراجعين يتقيدون بنظام الدوام لفترة عمل واحدة بداية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2:30 ظهرا.
وتحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة 8:30 صباحا حتى 10:30 صباحا.
وهذا القرار لا يمس هذا القرار بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها.

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