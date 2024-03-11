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الكويتي محمد الكندري يفوز بجائزة الاتحاد العربي للإعلام السياحي لأفضل لقطة مصورة

3/11/2024 10:00:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الاتحاد العربي للاعلام السياحي، عن فوز الكويتي محمد الكندري بجائزة أفضل لقطة مصورة لعام 2024 مقابل صورته «وادي دربات» التي نشرت في إطار «تحقيق مصور» في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعنوان «وادي دربات من أجمل المناطق السياحية في صلالة بطبيعته الخلابة وشلالاته وبحيراته وجباله».
وذكر مجلس إدارة الاتحاد، في بيان، أن المسابقة في دورتها الحالية شهدت 16 مشاركة من المبدعين والمؤثرين من مختلف الدول العربية تنافسوا في جوائز فئات متعددة شملت أفضل مقال صحافي سياحي وأفضل تقرير تلفزيوني سياحي وأفضل برنامج إذاعي سياحي وأفضل صورة فوتوغرافية سياحية وأفضل فيديو سياحي قصير.
وتم تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم مكونة من نخبة من الخبراء الإعلاميين المختصين في مجال صناعة السياحة معتمدة معايير دقة المعلومات وجمال الأسلوب وقوة التأثير ومدى مساهمة العمل في الترويج للسياحة في الدول العربية.
وجاء فوز الكندري الذي يعمل في إدارة التحرير الإلكتروني بـ «كونا» خلال «بورصة السياحة العالمية» التي تعد من أكبر وأهم المعارض السياحية الدولية في العالم، وذلك مناصفة مع العراقي حكمت العياشي.

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