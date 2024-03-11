الكويتي محمد الكندري يفوز بجائزة الاتحاد العربي للإعلام السياحي لأفضل لقطة مصورة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن الاتحاد العربي للاعلام السياحي، عن فوز الكويتي محمد الكندري بجائزة أفضل لقطة مصورة لعام 2024 مقابل صورته «وادي دربات» التي نشرت في إطار «تحقيق مصور» في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعنوان «وادي دربات من أجمل المناطق السياحية في صلالة بطبيعته الخلابة وشلالاته وبحيراته وجباله».
وذكر مجلس إدارة الاتحاد، في بيان، أن المسابقة في دورتها الحالية شهدت 16 مشاركة من المبدعين والمؤثرين من مختلف الدول العربية تنافسوا في جوائز فئات متعددة شملت أفضل مقال صحافي سياحي وأفضل تقرير تلفزيوني سياحي وأفضل برنامج إذاعي سياحي وأفضل صورة فوتوغرافية سياحية وأفضل فيديو سياحي قصير.
وتم تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم مكونة من نخبة من الخبراء الإعلاميين المختصين في مجال صناعة السياحة معتمدة معايير دقة المعلومات وجمال الأسلوب وقوة التأثير ومدى مساهمة العمل في الترويج للسياحة في الدول العربية.
وجاء فوز الكندري الذي يعمل في إدارة التحرير الإلكتروني بـ «كونا» خلال «بورصة السياحة العالمية» التي تعد من أكبر وأهم المعارض السياحية الدولية في العالم، وذلك مناصفة مع العراقي حكمت العياشي.
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