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يارا الهنيدي تتوّج ببطولة فروسية قفز الحواجز

3/11/2024 10:00:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توّجت فارسة نادي الكويت للفروسية يارا الهنيدي على صهوة الجواد «فالميرا» بلقب بطولة قفز الحواجز «كي تاور»، التي أقيمت في نادي حولي بمشاركة فرسان يمثلون الأندية المحلية.
وأقيمت البطولة بدعم الاتحاد الكويتي للفروسية ورعاية شركة زين للاتصالات وشركة كي جي إل وبنك الكويت الدولي، وقام مدير إدارة العلاقات المؤسسية في شركة زين للاتصالات حمد المصيبيح بتتويج الأبطال.
في الشوط الثامن الرئيسي على ارتفاع 140 سم، جاءت الهنيدي في المركز الأول بزمن 51.21 ثانية دون نقاط جزاء، تلاها الفارس علي الخرافي في المركزين الثاني والثالث، فيما حل الفارس فواز السبيعي في المركز الرابع متفوقا على الفرسان عبدالله العوضي وحمد الهاجري وغازي الحريوي وفواز راشد. وفي الشوط السادس على ارتفاع 130 سم، فاز الفارس علي الخرافي بالمركز الأول، فيما فازت الفارسة تالا بركات بصدارة الشوط التاسع على ارتفاع 120 سم.
هذا، وترأس لجنة الحكام في البطولة الفارسة رغد الدبوس. وضمت اللجنة كلا من لمى عبدالعال ود.يحيى الهدبان ووليد الجاسم، وتولى تصميم المسلك لودفيك سالنا وطلال السعيد مساعد مصمم مسلك، والكويتية ابتسام العاروري حكم ساحة ومعها أسماء مال الله.

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