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ساري لـ ((الأنباء)): البصمة من 8:30 صباحاً إلى 10:30 والانصراف بعد قضاء أربع ساعات ونصف

3/11/2024 10:00:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلن وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز ساري، عن صدور تعميم إداري يحدد دوام العمل بكل قطاعات وزارة الشؤون وفق الآتي:
تكون مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان المبارك من كل عام «مرنة» خلال الأيام (من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع) تبدأ من الساعة 8:30 صباحا حتى 10:30 صباحا، ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها، على أن ينصرف بعد استكمال أربع ساعات ونصف عمل حسب موعد حضوره، وذلك مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة للموظف في شهر رمضان (15 دقيقة) في بداية الدوام أو في نهايته، بالإضافة إلى فترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام (15 دقيقة) وكذلك نظام الاستئذان، كما لا يمس بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها.

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