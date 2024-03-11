Monday, 11 March 2024 07:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطائرة الـ 48 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة تصل إلى الأردن محملة بنحو 40 طناً من المساعدات

3/11/2024 10:00:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصلت الطائرة الـ 48 من الجسر الجوي الكويتي لدعم الأشقاء الفلسطينيين إلى مطار «ماركا» العسكري في العاصمة الأردنية عمان اليوم الأحد وعلى متنها نحو 40 طنا من المواد الغذائية مقدمة من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية تمهيدا لإنزالها إلى غزة.
وقال سفيرنا لدى الاردن حمد المري لـ «كونا»، عقب وصول الطائرة، ان تلك المساعدات الإغاثية تأتي استمرارا لتوجيهات القيادة السياسية الكويتية لدعم الأشقاء في قطاع غزة لما يتعرضون له من اعتداء سافر على أراضيهم.
وذكر السفير المري أن المساعدات الإغاثية الكويتية هي سلسلة ممتدة للدعم الشعبي والرسمي الكويتي الذي يقف مع القضية الفلسطينية منذ بداياتها ويدعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني الشقيق في وجه المحتل.
وأضاف ان المساعدات التي وصلت اليوم هي عبارة عن مساعدات غذائية سترسل عاجلا إلى قطاع غزة بالتنسيق مع سلاح الجو في الجيش الاردني والهيئة الخيرية الهاشمية.
وأعرب عن خالص شكره وتقديره لجميع الجهود المبذولة من الجهات المعنية سواء الكويتية أو الأردنية على تسهيل وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالجسر الجوي الكويتي لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
بدوره، قال مدير جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية ضاري البعيجان، في تصريح مماثل، إن الجمعية حرصت على توفير نوعية أغذية مناسبة لاستخدامها في الإنزالات الجوية التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية لدعم الأشقاء في قطاع غزة.
وثمن البعيجان الجهود الكويتية الكبيرة المبذولة من وزارات الدفاع والخارجية والشؤون الاجتماعية في دعم الجمعيات الخيرية والإنسانية تجاه الأشقاء في فلسطين وبالأخص قطاع غزة.
وأشاد بدور الجانب الأردني الذي يقوم بدور كبير في تسهيل عملية توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

MENAFN11032024000130011022ID1107961741

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث