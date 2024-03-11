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فريق ((KCST)) يفوز بجائزة ((وطن الابتكار))

3/11/2024 10:00:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) فاز فريق كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا KCST بجائزة وطن الابتكار وهي الجائزة الرئيسية في مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات التي نظمت من قبل جامعة الكويت ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وشركة زين في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الإبداع والابتكار في مجال تصميم وصناعة الروبوت تحت مظلة وطن الابتكار. وتعتمد هذه الجائزة على مجموعة من المعايير المحددة بعناية، وتمنح للفريق الذي يتمتع بقدرات عالية على الابتكار والتميز في صناعة الروبوت والتصميم.
ونجح فريق KCST في تحقيق الفوز بجائزة وطن الابتكار بفضل العمل الجماعي والمهارات الاستثنائية، واستطاع الفريق، من خلال الإبداعات الفنية، صناعة الروبوت وتصميمها، ما أبرز قدرات طلاب كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بين المشاركين والذي نال إعجاب اللجنة التحكيمية.
وأثنت اللجنة على فريق KCST لقدرتهم على استخدام التكنولوجيا بشكل مبتكر وذكي، حيث ابتكروا أنموذجا لروبوتات تتميز بالأداء العالي والتصميم المتقن، بالإضافة إلى ذلك نجح الفريق في استثمار الاستراتيجيات الذكية للتنافس وتحقيق النقاط العالية في المسابقة، ما أكد روح الفريق الابتكارية والقدرة على التحدي.
وتكون الفريق، تحت إشراف د.محمد فيصل ناجي وبارشاد وم.هاجر الصليلي، من 7 من طلاب كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا: عبدالله شموط وسالم عبدالنبي واحمد ماهر خير الله ورشدي أديبيكي وعمر ذيب وعثمان الظفيري وجعفر مهدي.
وعبر البروفيسور خالد البقاعين، رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، عن فخر الجامعة بطلابها المتميزين، وأكد أن فوز فريق KCST بجائزة وطن الابتكار يجسد رمزا للتفوق والإبداع في عالم الروبوت والتصميم، كما أنها دعوة لكل المبتكرين والمبدعين للإلهام والتألق في رحلتهم نحو التميز والابتكار، والعمل على بناء مستقبل يعتمد على التقنية والإبداع. كما عبر عن شكره لأعضاء هيئة التدريس وبالأخص د.محمد ناجي والقائمين على مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الجامعة على توفير الدعم والجهد لمساعدة الطلبة على اكتساب المهارات الحديثة التي تؤهلهم لسوق العمل ولخدمة وطنهم الكويت.

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