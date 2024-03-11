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الهيئة الخيرية تستعرض أنشطتها خلال شهر رمضان

3/11/2024 10:00:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استعرضت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مبادراتها وأنشطتها خلال شهر رمضان، في إطار رؤيتها الاستراتيجية التي تسعى إلى بناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا وثقافيا وتعليميا، عبر برامج نوعية وعالية الجودة، ورؤيتها الهادفة إلى إحداث الأثر الأكبر في النطاق الجغرافي لعملها الذي يشمل 86 دولة، بالشراكة مع 379 جهة.
وقال نائب المدير العام للهيئة الخيرية عبدالرحمن المطوع: مستهدفاتنا لهذا العام جمع 3.125.000 دينار كويتي، بنسبة زيادة عن العام الماضي تقدر بـ 39.6%، مشيرا إلى أن من قنوات بلوغ هذا الهدف التسويق الإلكتروني والفرق التطوعية وكبار المتبرعين والمراكز الإيرادية.
ولفت المطوع إلى أن مشروع إفطار الصائم يتكون من سلال غذائية وموائد إفطار في مساجد المتبرعين، حيث نستهدف الصائمين الأشد حاجة في 21 دولة، بالتعاون مع 32 جهة شريكة، من بينها 10 مكاتب خارجية للهيئة الخيرية، والسلة الغذائية تكفي من 6 إلى 7 أفراد طوال الشهر.
وذكر أن قائمة الدول المستهدفة من إفطار الصائم تشمل فلسطين والمهجرين السوريين واليمن ومسلمي الروهينغيا والصومال والسودان والأردن وأوغندا والنيجر ونيجيريا وبنين وبوركينافاسو وباكستان وكازاخستان وأوزباكستان وإندونيسيا والهند وبنغلاديش وتشاد ولبنان والأسر المتعففة في الكويت.
من جانبه، قال رئيس هيئة الرقابة الشرعية في الهيئة الخيرية د.عجيل النشمي إن موسم رمضان تكثر فيه الخيرات وتنشرح فيه النفوس للبذل والعطاء.
وتابع النشمي: المسلمون يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة في كثير من البلدان المنكوبة، وأهل غزة في مقدمة هؤلاء، مشيرا إلى أن الأمر في غزة وصل إلى حد التهلكة والفقر المدقع مع استمرار العدوان الظالم عليهم، ومن واجب المسلمين أن يصرفوا لهم الزكاة، ومن أولويات الزكاة أن تنفق في إنقاذ الأنفس.

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