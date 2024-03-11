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((الهلال الأحمر)) وزّعت مساعدات جنوب غزة

3/11/2024 10:00:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتية أمس بتوزيع مئات الطرود الغذائية على مئات النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وقال مدير قطاع العمليات في الجمعية ورئيس الفريق د.مساعد العنزي لـ «كونا» إن عملية توزيع المساعدات الإنسانية جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بالاهتمام بالجانب الإغاثي والإنساني والطبي.
وأضاف العنزي ان أعضاء الفريق الإغاثي بدأوا بتوزيع المساعدات الإنسانية المقدمة من الشعب الكويتي بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وتشمل المستلزمات الغذائية الأساسية والدقيق، مشيرا إلى ان أعضاء الفريق موزعون على ثلاثة فرق من بينها فريق يجري عمليات جراحية في مستشفى غزة الأوروبي وفريق في مستشفى الكويت التخصصي إلى جانب فريق الإغاثة في المخيمات.
وأعرب عن أمله في أن تزيد كمية المساعدات بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال وجود فريق الهلال الاحمر الكويتي وفرقه التطوعية، واصفا وضع النازحين بـ«الصعب ولا يوصف ويحتاجون إلى دعم دائم».

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