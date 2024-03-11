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((القوى العاملة)) تختتم الدفعة الأولى من دوراتها التدريبية

3/11/2024 10:00:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت الهيئة العامة للقوى العاملة حفلها الختامي الخاص بالدورة التدريبية في مجال اللغة الانجليزية والمهارات المهنية في الطيران بالتعاون مع المعهد الأميركي للشرق الأوسط - أمديست (الدفعة الأولى).
وعبرت نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية في الهيئة نجاة اليوسف عن فخرها بالمشاركين، وحرصهم على استغلال هذه الفرصة أثناء انتظار الحصول على وظيفة، من خلال الالتحاق بدورة تدريبية ساعدتهم على اكتساب مهارات شخصية قيمة وكذلك تحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية.

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