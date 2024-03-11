((القوى العاملة)) تختتم الدفعة الأولى من دوراتها التدريبية

(MENAFN
- Al-Anbaa) عقدت الهيئة العامة للقوى العاملة حفلها الختامي الخاص بالدورة التدريبية في مجال اللغة الانجليزية والمهارات المهنية في الطيران بالتعاون مع المعهد الأميركي للشرق الأوسط - أمديست (الدفعة الأولى).
وعبرت نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية في الهيئة نجاة اليوسف عن فخرها بالمشاركين، وحرصهم على استغلال هذه الفرصة أثناء انتظار الحصول على وظيفة، من خلال الالتحاق بدورة تدريبية ساعدتهم على اكتساب مهارات شخصية قيمة وكذلك تحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية.
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