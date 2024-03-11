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بالفيديو.. توقيع عقدَي البنية التحتية لـ ((اليرموك)) و((قرطبة))

3/11/2024 10:00:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
وقّعت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان، عقدين لمشروعي أعمال تحسين البنية التحتية لمنطقتي اليرموك وقرطبة وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس الأحد.
وقالت الوزيرة المشعان في كلمة لها ألقتها خلال المؤتمر الصحافي بحضور وكيل وزارة الاشغال بالتكليف عيد الرشيدي وقياديي الوزارة، ان العقدين يشتملان أعمال استبدال شبكتي الصرف الصحي والأمطار واصلاحات طرق «اليرموك» و«قرطبة»، مشيرة إلى ان العقدين هما بداية لمرحلة إصلاح طرق الكويت. بدوره، افاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال م. أحمد الصالح بانتهاء الوزارة من إعداد وثائق مناقصات الصيانة الجذرية لطرق محافظات الكويت والطرق السريعة، مشيرا إلى انه تم تخصيص 12 عقدا لصيانة طرق المحافظات بواقع عقدين لكل محافظة، و6 عقود لصيانة الطرق السريعة.
وأضاف الصالح ان الوزارة ستخاطب الجهاز المركزي للمناقصات العامة للحصول على موافقته لطرح وثائق المناقصات، لافتا إلى ان توقيع عقدي تحسين أعمال البنية التحتية لمنطقتي قرطبة واليرموك يعد بداية لصيانة طرق الكويت.
واعرب عن أمله تعاون الجميع مع الوزارة خلال فترة تنفيذ أعمال الصيانة التي سيصاحبها اغلاق بعض الشوارع لتنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية من استبدال شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار وغيرها من الخدمات الأخرى. وعن نوع الخلطة الاسفلتية التي سيتم استخدامها في أعمال الصيانة الجذرية لمناطق وطرق الكويت، ذكر الصالح ان الخلطة التي سيتم استخدامها هي نفس الخلطة المحسنة المعمول بها في الوزارة، مشيرا إلى حرص وزير الاشغال المشعان على التأكد من سلامة جميع عناصر الخلطة لإخراجها بشكل سليم. وتطرق إلى دور قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة في مراقبة وعمل الفحوصات اللازمة للمناطق التي يتم فرشها لمعرفة مدى تأثر الخلطة بارتفاع او انخفاض درجة الحرارة وغيرها من العوامل الأخرى، مضيفا ان هناك طرقا تم فرشها بالخلطة المحسنة منذ 2017 ما زالت جيدة.
من جانبه، افاد الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية بالتكليف عبدالرحمن العنزي انه سيتم استبدال الشبكات وإنشاء خطوط وشبكات جديدة وفق أحدث المواصفات والمواد المستخدمة في هذا المجال، وذلك وفق استراتيجية واهداف الوزارة لتنفيذ مشاريع تحسين البنية التحتية بدولة الكويت عبر 16 مرحلة تم تنفيذ 13 مرحلة منها وجار استكمال المتبقي. وأضاف العنزي في تصريح صحافي ان أعمال عقد اليرموك تتضمن ازالة واستبدال شبكة الصرف الصحي القائمة والتي تقدر بـ 45 الف متر وإنشاء شبكة صرف بطول 50 ألف متر سواء حفر مفتوح أو نفقي، بالإضافة إلى عدد 1604 منهول ووصلات منزلية بطول 9877 مترا، مشيرا إلى ان الغرض من هذه العقود تحسين الخدمات القائمة من شبكات صرف صحي وشبكات الطرق وصرف الأمطار وشبكات الهاتف والإنارة والري، ويتم استبدال هذه الشبكات وإنشاء خطوط وشبكات جديدة وفق أحدث المواصفات والمواد المستخدمة في هذا المجال.
وبين ان نطاق أعمال شبكة الأمطار يتضمن تحسين كفاءة الشبكة القائمة عن طريق ازالة واستبدال اجزاء من الشبكة حوالي 3659 مترا، وإنشاء شبكة جديدة تتراوح أقطارها من 300 إلى 1400 مم بطول حوالي 12 ألف متر، ومناهيل تقدر بحوالي 309 مناهيل واستبدال عدد 870 من غرف التصريف الحالية، إضافة إلى أعمال تنظيف الشبكة. ولفت إلى انه سيتم اجراء استبدال كامل «للكربستون» القائم حوالي 63.055 مترا مربعا، واستبدال بلاط الرصيف حوالي 180 ألف متر مربع، وكشط 40 سنتيمتر من طبقة الإسفلت حوالي 200 ألف متر مربع، مع استبدال جميع الإشارات والعلامات، وشبكة إنارة الشوارع والهاتف.

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