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وزير الخارجية للديبلوماسيين: اليقظة والحذر في ظل التحديات

3/11/2024 10:00:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهد ديوان عام وزارة الخارجية مراسم أداء قسم اليمين القانونية لعدد من الملحقين الديبلوماسيين أمام وزير الخارجية عبدالله اليحيا وذلك بعد التحاقهم بمجموعة الوظائف الديبلوماسية والقنصلية عملا بالقانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له.
وهنأ اليحيا الديبلوماسيين والديبلوماسيات الجدد لاجتيازهم البرنامج التدريبي والأكاديمي الذي أداره معهد الشيخ سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي، معربا عن بالغ الاعتزاز بانضمامهم إلى السلك الديبلوماسي وعن ثقته بأن الديبلوماسيين والديبلوماسيات الذين أدوا القسم اليوم سيبرون به وسيلتزمون روحا ونصا بمضامينه وموجباته إخلاصا للوطن والأمير والتزاما بالقوانين واللوائح والقيم الوطنية النبيلة ومبادئ ديننا الحنيف وأخلاقه العالية والمحافظة على ما جبل عليه أهل الكويت من خصال حميدة وحرصا على خدمة مصالح المواطنين الكويتيين في الخارج ووضع اسم الكويت نصب أعينهم.
ووجه الوزير الديبلوماسيين والديبلوماسيات نحو تأدية الواجب بكل مهنية وإتقان والعمل بجهد دؤوب وتوظيف ما تلقوه من معلومات وخبرات في دوراتهم التدريبية والبرامج التي تلقوها في مهاهم العملية وحثهم على تمثيل دولة الكويت في الخارج التمثيل المشرف من أجل رفع شأنها في جميع المحافل الدولية، مؤكدا أهمية أداء مهامهم وواجباتهم على أكمل وجه، وشدد على ضرورة اليقظة والحذر في عملهم في ظل التحديات والمصاعب العديدة التي سيواجهونها في ميادين العمل وخاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة متمنيا لهم المزيد من النجاح والتوفيق في خدمة الكويت وشعبها تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
والملحقون الديبلوماسيون الجدد هم:
1 ـ مرحب خالد صالح الظفيري
2 ـ زينة ناصر محمد الدلوم
3 ـ مريم سليمان عبدالكريم منصوري
4 ـ أحمد طارق حسين سيار
5 ـ بندر حجب نزال العنزي
6 ـ فهد عوينان حميدي العدواني
7 ـ زينب عبدالمنعم عبدالكريم منصوري
8 ـ عبير راشد سعود المذن
9 ـ راكان خالد ثنيان الياقوت
10 ـ مبارك أحمد علي القامس
11 ـ راكان طلال عبدالسلام الهزاع
12 ـ صفا علي دوشي العراده
13 ـ عبدالله فلاح يتيم الفضلي
14 ـ جنى مشعل حميدي الظفيري
15 ـ عبدالعزيز سامي عبدالعزيز المعجل
16 ـ علي كاظم خليل القلاف
17 ـ رهف محمد باقر خريبط
18 ـ مروه علي دوشي العراده
19 ـ سارة صلاح جاسم الحساوي
20 ـ راشد جلال راشد فرحان

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