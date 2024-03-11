رئيس الوزراء استقبل رئيس وأعضاء اتحادي التأمين والأسماك و((الشفافية))

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح في قصر بيان رئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي للتأمين ورئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ورئيس وأعضاء جمعية الشفافية الكويتية ورئيس وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.
وناقش سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاءات عددا من القضايا في الساحة المحلية، مثمنا سموه ما قدم من أفكار ومقترحات هـــادفة طرحها ذوو الاختصاص، والتي تصب في صالح الوطن والمواطنين.
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