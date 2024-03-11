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رئيس الوزراء استقبل رئيس وأعضاء اتحادي التأمين والأسماك و((الشفافية))

3/11/2024 10:00:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح في قصر بيان رئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي للتأمين ورئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ورئيس وأعضاء جمعية الشفافية الكويتية ورئيس وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.
وناقش سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاءات عددا من القضايا في الساحة المحلية، مثمنا سموه ما قدم من أفكار ومقترحات هـــادفة طرحها ذوو الاختصاص، والتي تصب في صالح الوطن والمواطنين.

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