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وزير الدفاع هنّأ الأمير: سنبقى ساهرين على صون أمن الوطن

3/11/2024 10:00:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تهنئة من أخيه سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، جاء فيها: «بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يطيب للحرس الوطني قادة وقوات أن يبعث إلى مقام سموكم الكريم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، متضرعين إلى المولى العلي القدير أن يحفظ سموكم بحفظه ويرعاكم برعايته، ويعيد عليكم أمثال هذه المناسبة الفضيلة وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية والعمر المديد، وأن يحفظ الكويت العزيزة وشعبها ويديم عليها الأمن والأمان والازدهار وأن تبقى عالية الراية في ظل قيادة سموكم الحكيمة، حفظكم الله ورعاكم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
كما ندعو المولى جلت قدرته في هذه الأيام المباركة أن يكلل مساعيكم بالتوفيق لأجل وطننا العزيز لمزيد من الرخاء والاستقرار».
كما تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف بالتهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الشيخ فهد اليوسف رفع في برقية التهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير باسمه ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.
ودعا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على سموه بالصحة وتمام العافية وعلى الكويت الغالية وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير باليمن والبركات.
وعاهد الشيخ فهد اليوسف صاحب السمو الأمير في البرقية «بأن نبقى الرجال الساهرين على صون أمن الوطن وعزته وكرامته مستمدين من رؤيتكم الحكيمة وتوجيهاتكم السديدة ما فيه الخير والتقدم لوطننا الحبيب وشعبنا الوفي ودمتم ذخرا وقائدا لمسيرتنا وراعيا لنهضتنا، حفظكم الله ورعاكم وكل عام وسموكم بخير».
كما بعث الشيخ فهد اليوسف ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وجاء في برقيته إلى سموه «باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين نرفع لسموكم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يمن على سموكم بموفور الصحة والعافية وعلى كويتنا الحبيبة وشعبنا الوفي بالمزيد من التقدم والرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد، رعاه الله وسدد على دروب الخير خطاه، وكل عام وسموكم بخير».
كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تهنئة من الشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، جاء فيها : «يطيب لي أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من العام الهجري 1445».
وأضاف: «ونحن إذ نستقبل هذا الشهر المبارك بنفحاته العطرة وأوقاته الطيبة، فإننا لندعو الله تعالى أن يعيده على سموكم مرات عديدة وأزمنة مديدة وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية، كما نسأله تعالى أن يحيط سموكم برعايته ويحفظكم بعنايته وأن يحفظ الكويت العزيزة وشعبها واحة أمن وأمان ومنبع خير وعطاء، وأن يمن عليها بمزيد من والازدهار والرخاء في ظل قيادة سموكم الحكيمة، قائدا للمسيرة وربانا للسفينة، حفظكم الله ورعاكم، وسدد على دروب الخير خطاكم».

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