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مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات القضائية والأمم المتحدة لتعزيز التعاون ودعم القدرات

3/11/2024 10:00:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة تعنى بتعزيز التعاون ودعم القدرات لكلا الطرفين.
ووقع المذكرة عن المعهد مديره العام المستشار هاني الحمدان وعن هيئة الأمم المتحدة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى دولة الكويت غادة الطاهر بحضور وكيل وزارة العدل هاشم القلاف ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات محمد العميري. وقال الحمدان لـ «كونا» إن هذه الشراكة ستمكن المعهد من تحقيق عدة أهداف من أبرزها رؤية «كويت جديدة 2035» و«خطة الأمم المتحدة 2030» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وذكر الحمدان أن المذكرة جاءت بتسع مواد شملت «الهدف والنطاق» و«مجالات التعاون» و«طرق التعاون» و«حقوق الملكية» و«التقارير» و«الدخول حيز التنفيذ» و«التعديل» و«الإنهاء» و«الإشعارات». وأضاف أن المذكرة من شأنها تطوير القدرات وتبادل الخبرات ما بين المعهد وهيئات الأمم المتحدة والسعي قدما لأن يكون المعهد مركز تدريب إقليميا، مؤكدا أن الكويت لديها الخبرات في القضاء والنيابة العامة والتي تدعو إلى الفخر.
من جانبها، قالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى دولة الكويت غادة الطاهر لـ «كونا» إن الشراكة بين الجانبين من شأنها تحقيق هدف مذكرة التفاهم والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة من خلال أجهزتها المعنية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

MENAFN11032024000130011022ID1107961731

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