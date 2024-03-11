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((الداخلية)) و((الدفاع)) و((الحرس)): الإفراج عن العسكريين الموقوفين بمناسبة رمضان

3/11/2024 10:00:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الدفاع أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وبناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن هذه اللفتة الكريمة المعنوية تأتي إيمانا من الوزير الشيخ فهد اليوسف بمشاركة أبنائه العسكريين أهاليهم خلال هذا الشهر الفضيل.
من جانب آخر، وبتوجيهات من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين بعقوبات انضباطية، بمناسبة شهر رمضان المبارك، حتى يتمكنوا من قضاء الشهر الفضيل بين ذويهم.
‏من جانب آخر وبناء على تعليمات وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، ‏أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف قرارا بالإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بالتوقيف الانضباطي اكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم وذلك اعتبارا من نهاية دوام آخر يوم في شهر شعبان لعام 1445.

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