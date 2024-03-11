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((علي الغانم وأولاده للسيارات)) تنظم بطولة بادل الأكبر على الإطلاق للاعبين المحترفين والهواة

3/11/2024 10:00:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل والموزع الحصري لعلامات بي إم دبليو وميني ورولز - رويس موتور كارز ولاندروفر ومكلارين وجيلي في الكويت، أكبر بطولة لرياضة البادل على الإطلاق للاعبين المحترفين والهواة فـي الكويت خــلال الفتـرة 7 و8 الجاري، بمشاركة أكثر من 140 فريقا من مختلف الفئات العمرية، وآلاف الحضور.
وفي ختام فعاليات البطولة، تم تكريم الفائزين بجوائز مادية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 100 ألف دولار، حيث قام الرئيس التنفيذي في شركة علي الغانم وأولاده للسيارات م.فهد علي الغانم بتكريم الفائزين.
وقد تم تنظيم بطولة البادل على ملاعب اليوسفي لرياضة البادل، حيث تم لعب المباريات عبر 4 فئات: فئة «أ» للرجال (المحترفين)، فئة «ب» للرجال (الهواة)، وفئة الرجال فوق 40 عاما، وفئة السيدات، وفئتان الناشئين تحت 12 وتحت 16عاما، وفئة للشابات تحت 16 عاما، وفئة الآباء والأبناء.
وبهذه المناسبة، ألقى م.فهد علي الغانم كلمة قصيرة أعرب فيها عن سعادته بالنجاح الكبير الذي ما زالت تحققه هذه البطولة، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار مسؤولية الشركة نحو المجتمع المحلي، ودورها في تحفيز الناس على ممارسة الرياضة وتوعيتهم بميزاتها، وأهميتها في الحفاظ على الصحة العامة، وذلك انطلاقا من مكانة الشركة الرائدة في الكويت.
وأكد فهد علي الغانم على التزام الشركة بدعم المواهب المحلية في المجالات الرياضية والتعليم، ولافتا إلى أن هذه البطولة وفرت منصة لمختلف الفئات العمرية لاستعراض مهاراتهم في أجواء من المتعة والتشويق.
ومنذ وصولها إلى الكويت في العام 2019، حازت البادل شعبية واسعة كرياضة ممتعة ومليئة بالحركة، وكذلك كفعالية اجتماعية تجمع العائلة والأصدقاء، وتناسب مختلف الفئات العمرية، حيث يتم لعبها غالبا بعدد زوجي. وتتميز البادل أيضا بأثرها الإيجابي في تحفيز الذهن، وتخفيف التوتر، وتحسين الحالة المزاجية، وتعد رياضة رسمية في الكويت بقرار صادر عن اللجنة الأولمبية الكويتية في مايو 2022.

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