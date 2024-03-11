نجاح جديد للسعودية في تنظيم ثاني جولات الفورمولا 1

MENAFN - Al-Anbaa) في نجاح جديد للمملكة العربية السعودية في تنظيم الأحداث الرياضية الكبيرة، توّج وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بل بالمركز الأول في سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1، ضمن الجولة الثانية في موسم سباقات الفورمولا 1، ليحصد بذلك بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية ثاني ألقاب الموسم الحالي بعد سباق البحرين الأسبوع الماضي.وشهد السباق حضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، والذي توج المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فريق ريد بل بالمركز الثاني، فيما توج رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو م.ياسر الرميان، سائق فريق فيراري المونغاسكي شارل لوكلير بالمركز الثالث، فيما حضر السباق كل من رئيس الاتحاد الدولي للسيارات FIA محمد بن سليم، والرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي، والرئيس التنفيذي لمجموعة STC م.عليان الوتيد، والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو م.أمين الناصر.

وصعد فيرستابن إلى منصة التتويج للمرة الـ 100 في مسيرته في سعيه للقبه الرابع تواليا، في حين أثبتت مجريات الجولة الثانية التي أقيمت في شوارع جدة أن ريد بول وسائقه الهولندي سيهيمنان مرة جديدة على البطولة.

وجاءت نتائج المتسابقين في جائزة السعودية الكبرى على النحو الآتي: المركز الرابع أوسكار بياستري (ماكلارين)، والخامس فرناندو ألونسو (أستون مارتن)، والسادس جورج راسل (مرسيدس)، والسابع أوليفر بيرمان (فيراري)، والثامن لاندو نوريس (ماكلارين)، وكان المركز التاسع من نصيب لويس هاميلتون (مرسيدس)، والعاشر نيكو هولكينبيرغ (هاس).يذكر أن الجولة الثالثة من سباقات موسم فورمولا 1 ستكون تحت اسم «جائزة أستراليا الكبرى»، وذلك في الفترة ما بين 24 و 27 الجاري.