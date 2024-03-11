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جيده العيسى.. فتاة ((السلة)) الذهبية

3/11/2024 10:00:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
سجلت كرة السلة الكويتية إنجازا كبيرا بفوز «أزرق» الشابات بالمركز الأول في البطولة الخليجية لـ «ثلاثيات» كرة السلة بجدارة واستحقاق، وتلا الإنجاز الخليجي فوز مستقبل كرة السلة النسائية الكويتية بالمركز الثالث في البطولة العربية التي أقيمت بالعاصمة العمانية مسقط بداية مارس الجاري، لتسجل «شابات» الكويت إنجازا مرموقا يعد بمزيد من الانتصارات الكبيرة لـ «السلة» النسائية في المستقبل المنظور.
وقد شهدت بطولتا الخليج والعرب لـ «ثلاثيات» كرة السلة تألق لاعبة منتخبنا الوطني جيده طارق العيسى (17 عاما)، بعدما قدمت مستويات فنية عالية، وأداء متكاملا دفاعا وهجوما منح «الأزرق» أفضلية كبيرة على العديد من المنتخبات الخليجية والعربية.
«الأنباء» ألتقت جيده العيسى في لقاء قصير عن بداياتها، والإنجاز الخليجي والعربي ومستقبلها المنظور، حيث أبدت سعادتها الغامرة بالفوز بالمركزين الأول والثالث خليجيا وعربيا تواليا، وقالت: «المنافسات الخليجية كانت جيدة بدرجة كبيرة ولم تكن سهلة، لقد تحضرنا جيدا قبل انطلاق البطولة، وعملنا بجد واجتهاد كبيرين، وبفضل الإعداد الممتاز والتركيز الكبير تمكنا من فرض إيقاعنا على جميع المباريات، وبسطنا أفضلية مريحة لنفوز باللقب بجدارة، ولعل ما زاد من الفرحة أنه لم يسبق لنا الفوز بلقب أي بطولة سابقة، مما جعلنا نشعر بمزيد من الاعتزاز والفخر».
وعن الفوارق الفنية بين البطولتين العربية والخليجية، ذكرت جيده أن منافسات البطولة العربية جاءت أكثر تنافسية، خاصة من قبل منتخبات مصر والجزائر والعراق، مضيفة أن المنتخب المصري صاحب المركز الأول كان متطورا فنيا كثيرا عن المنتخبات المشاركة، وتمتاز لاعباته بالطول الفارع والمهارة الفنية العالية، فيما كانت مبارياتنا مع العراق والجزائر متقاربة بدرجة كبيرة، وآمل تحقيق مزيد من الإنجازات مع المنتخب والنادي في المواسم المقبلة.
وأشارت جيده إلى أن بداياتها كانت مبكرة مع كرة السلة، بفضل الرعاية الكبيرة من والدها لاعب نادي كاظمة والمنتخب السابق والمدرب طارق العيسى، ووالدتها لاعبة كرة السلة السابقة، موضحة: «بدأت اللعب بشكل منتظم في الخامسة من عمري تقريبا، وقد اشتركت في العديد من البرامج التدريبية الصيفية في الولايات المتحدة الأميركية، والتي تشمل معسكرات تدريبية تسهم بتطوير اللاعبين واللاعبات، عبر حصص تدريبية مكثفة، ومباريات عديدة مع مستويات متقدمة، مما ساهم بتطوري بشكل لافت، بالإضافة إلى تدربي مع فريق كرة السلة بنادي الفتاة والمنتخب، مما كان له أبرز الأثر فيما وصلت إليه من أداء فني، وآمل مواصلة مسيرتي في كرة السلة».

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