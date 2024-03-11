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الكويت تستضيف مونديال هوكي الجليد للمستوى الرابع

3/11/2024 10:00:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد نادي الألعاب الشتوية الكويتي، أنه يكثف استعداداته الفنية والتنظيمية لاستضافة بطولة كأس العالم لهوكي الجليد للرجال 2024 المستوى الرابع في أبريل المقبل بمشاركة منتخبات منغوليا وإندونيسيا وماليزيا إضافة إلى منتخب الكويت. وقال نائب رئيس النادي خالد المطيري إن النادي يقوم بصيانة شاملة للصالة الثلجية وتحديث غرف الحكام واللاعبين والمدربين والعيادة الطبية وغيرها من الأمور الفنية بما يتناسب مع متطلبات الاتحاد الدولي لهوكي الجليد باعتباره المباشر على البطولة، مضيفا ان النادي تعاقد مع شركة ألمانية معتمدة من الاتحاد الدولي للعبة الهوكي لتجهيز الصالة وتكثيف الثلج وتخطيط الملعب وتغميق الخطوط وفق الاشتراطات الدولية، كما يعمل على تطوير مدرجات الجماهير والمنصة الرئيسية وصالة كبار الزوار.
وأوضح أن هذه الأعمال تهدف إلى إظهار البطولة بما يليق برياضة هوكي الجليد الكويتية، لاسيما أنها ستشهد حضور أبرز قيادات اللعبة من الاتحاد الدولي وباقي الاتحادات الإقليمية التابعة له، منوها بجهود اللجان العاملة باللجنة المنظمة للبطولة لإنهاء العمل قبل فترة كافية من انطلاق البطولة.
وأشار إلى أن منتخبنا للعبة يعتزم إقامة معسكر خارجي في الفترة المقبلة استعدادا للبطولة، كما أن اللاعبين يتدربون حاليا خارج الثلج لتقوية لياقتهم البدنية قبل العودة للتدريبات بالصالة الثلجية في الفترة المقبلة.

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