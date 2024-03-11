الجاسم: ((السماوي)) جاهز للقادسية بلا إصابات أو إيقافات

(MENAFN
- Al-Anbaa) هادي العنزي
أكد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي السالمية يوسف الجاسم، أن «السماوي» جاهز تماما لملاقاة نظيره القادسية مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الحاسم لمجموعة البطولة على لقب دوري زين الممتاز للموسم الكروي 2023-2024، والذي يقام من قسمين بنظام الذهاب والإياب. وقال الجاسم لـ «الأنباء» إن مواجهة «الأصفر» تعد مهمة دائما، ولعل ما زاد من أهميتها كونها تأتي بداية للدور الحاسم على لقب أطول مسابقة في الموسم. وقد أعد المدرب الكرواتي انتي ميشا عدته للمواجهة، سعيا نحو الفوز ولا سواه، وذلك لأفضل بداية ممكنة، ولمحاولة الفوز في أغلب المباريات».
وذكر أن السالمية لا يعاني من أي إصابة في صفوفه بعدما استعاد جهود مدافعه فهد المجمد في المباراة الأخيرة أمام الفحيحيل، والذي قدم أداء جيدا بالشوط الثاني من المباراة، مضيفا: «جميع اللاعبين في أتم جاهزية فنية وبدنية ممكنة، ولا توجد إيقافات بين صفوفهم، مما يبشر بأداء متكامل للسماوي».
MENAFN11032024000130011022ID1107961725
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.