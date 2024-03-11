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الجاسم: ((السماوي)) جاهز للقادسية بلا إصابات أو إيقافات

3/11/2024 10:00:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
أكد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي السالمية يوسف الجاسم، أن «السماوي» جاهز تماما لملاقاة نظيره القادسية مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الحاسم لمجموعة البطولة على لقب دوري زين الممتاز للموسم الكروي 2023-2024، والذي يقام من قسمين بنظام الذهاب والإياب. وقال الجاسم لـ «الأنباء» إن مواجهة «الأصفر» تعد مهمة دائما، ولعل ما زاد من أهميتها كونها تأتي بداية للدور الحاسم على لقب أطول مسابقة في الموسم. وقد أعد المدرب الكرواتي انتي ميشا عدته للمواجهة، سعيا نحو الفوز ولا سواه، وذلك لأفضل بداية ممكنة، ولمحاولة الفوز في أغلب المباريات».
وذكر أن السالمية لا يعاني من أي إصابة في صفوفه بعدما استعاد جهود مدافعه فهد المجمد في المباراة الأخيرة أمام الفحيحيل، والذي قدم أداء جيدا بالشوط الثاني من المباراة، مضيفا: «جميع اللاعبين في أتم جاهزية فنية وبدنية ممكنة، ولا توجد إيقافات بين صفوفهم، مما يبشر بأداء متكامل للسماوي».

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