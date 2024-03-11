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الاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية يُكرّم البطلين العبدالرزاق ورمضان في موناكو

3/11/2024 10:00:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) كرّم الاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية (يو اي ام) بطلي نادي الرياضات البحرية البطلين يوسف العبد الرزاق وفارس رمضان في إمارة موناكو.
وأقام الاتحاد حفلا لتكريم أبطال العالم لموسم 2023 بإمارة موناكو، حيث جرى خلاله تكريم من حصلوا على المراكز الأولى في الترتيب العام للنقاط لمختلف منافسات رياضات المحركات البحرية لموسم 2023.
وتوج البطل يوسف العبد الرزاق بالمركز الأول في «ترتيب النقاط العالمية»، بالإضافة إلى أنه حقق المركز الأول في الترتيب العام لموسم 2023 في رياضة «الدراجات المائية»، في حين حقق البطل فارس رمضان المركز الأول في الترتب العام لموسم 2023 في رياضة «الموتو سيرف».
وقال البطل العالمي العبد الرزاق صاحب الرقم القياسي لـ «أكثر من حقق لقب بطل أبطال العالم في رياضة الدراجات المائية من فئة كبار المحترفين» لـ (كونا) إن هذه الدعوة من الـ (يو اي ام) جاءت بعد تحقيقه المركز الأول بالترتيب العام لموسم 2023 في رياضة الدراجات المائية، ليحقق بذلك لقب «بطل أبطال العالم 2023».
وأشار إلى أن فوزه في اللقب جاء بعد منافسة قوية جمعته مع مجموعة من أبطال دوليين في هذه الرياضة وانتهت بتحقيقه هذا اللقب في الجولة الأخيرة من تلك المنافسات التي أقيمت أواخر شهر نوفمبر الماضي في إندونيسيا.
من جهته، قال البطل العالمي فارس رمضان إن تكريمه في هذا الحفل المقام بإمارة موناكو جاء بعد أن حقق المركز الأول في الترتيب العام لموسم 2023 برياضة «الموتو سيرف»، وذلك بعد أن شارك في جولات هذه البطولة التي بلغ عددها أربع جولات ليحقق بذلك لقب بطل أبطال العالم 2023، كما أعرب عن سعادته بهذا الإنجاز، موضحا أنه أول كويتي وعربي يحصل عليه.

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