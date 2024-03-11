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((سوبر اليد)).. كويتاوي

3/11/2024 10:00:49 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
انتزع الكويت لقب بطولة كأس «سوبر كرة اليد» من القادسية بعد الفوز عليه بنتيجة 40-34 مساء أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، وانتهى الشوط الأول «كويتاوي» أيضا بنتيجة 19-15، أدار المباراة الحكمان عبدالرحمن الملا ومحمد أسد.
سيطر «الأبيض» على المواجهة جملة وتفصيلا بعد الثلث الأول من الشوط الأول، إذ استغل مدرب الفريق هيثم الرشيدي تراجع «الأصفر»، الذي عانى من غياب مبارك الخالدي بداعي الإصابة، وتقدم الكويت بالنتيجة عبر فرانكيس كارول وأنخيل هيرنانديز، ورغم محاولات «الملكي» لتقليص الفارق عبر باقر خريبط ومحمد جاسم وعبدالعزيز سالمين وعبدالرحمن المزين، إلا ان المحاولات باءت بالفشل، ليحسم «العميد» اللقاء لصالحه مع الثلث الثاني من الشوط الثاني مبتعدا بفارق الأهداف بشكل مريح.
وحل كاظمة ثالثا بفوزه على برقان بنتيجة 37-28.
وبعد المباراة النهائية، قدم نائب رئيس الاتحاد شبيب الهاجري وأمين السر قايد العدواني وأمين السر المساعد عبدالله الذياب وعضو الإدارة مبارك الديحاني كأس البطولة لكابتن الكويت عبدالله الخميس.
وقبل انطلاق النهائي، قام الاتحاد عبر ‏نائب الرئيس شبيب الهاجري ورئيس لجنة الحكام هاني أبل ونائب رئيس لجنة الحكام مشاري الرميح بتكريم الطاقم التحكيمي المكون من محمد بولند وعبدالله أبوالملح لحصولهما على الشارة القارية.
إلى ذلك، توج فريق تحت 17 سنة بنادي الكويت بلقب بطولة كأس اتحاد كرة اليد أمس الأول عقب فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة مركز الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية على القرين 39-28، فيما احتل العربي المركز الثالث بفوزه على اليرموك 21-20.
هذا، وقام نائب رئيس الاتحاد شبيب الهاجري بتسليم كأس البطولة والميداليات للفرق المتوجة، رافقه أمين السر المساعد عبدالله الذياب ومدير اللعبة بنادي القرين عبدالعزيز يالوس وإداري اليد في نادي الكويت فيصل العنزي، كما تم تكريم الطاقم التحكيمي للنهائي المكون من يعقوب اليوسفي وفواز الخطيب.
وفي هذا الإطار، أشاد الهاجري بمستوى الفرق المشاركة في البطولة والتزام الأندية وتعاونها مع الاتحاد في سبيل الوصول إلى أفضل النتائج وإخراج أفضل ما في اللاعبين، وقال: «الاهتمام بالمراحل السنية ينعكس على اللاعبين إيجابيا، ويدفعهم لتحديات تتناسب مع إمكانياتهم لتتجلى في النهاية مواهب كبيرة تنضم للمنتخبات الوطنية لترفع اسم وعلم الكويت بالمحافل الدولية المختلفة».

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