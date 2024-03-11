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((الأبيض)) يُعلن ضم جمعة

3/11/2024 10:00:49 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
أعلنت إدارة نادي الكويت عن توقيعها بشكل رسمي مع المحترف العاجي جمعة سعيد لتدعيم صفوف فريق الكرة فيما تبقى من الموسم الحالي. وسبق لجمعة أن مثل «الأبيض» لعدة مواسم وحقق معه عدة إنجازات على المستوى المحلي.
وفي شأن آخر، أعلن نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة لكرة القدم للشؤون الفنية هايف الديحاني أن اللجنة التنفيذية في الاتحاد قد قررت إسقاط جميع الإندارات التي تم توقيعها على اللاعبين في كافة مسابقات السن العام مع الإبقاء على العقوبات والايقافات الصادرة عن لجنة الانضباط.

وأوضح الديحاني أن القرار جاء بناء على رغبة مجلس الإدارة في إتاحة الفرصة لجميع الأندية لدخول القسم الثالث بسجل نظيف من الإندارات، مما يساعد على زيادة حدة التنافس.

واستفاد كل من العربي والنصر من هذا القرار، حيث تعرض مدافع «الأخضر» للطرد بعد حصوله على بطاقتين صفراوين في مواجهة كاظمة، وكان من المفترض ألا يشارك امام «العنابي» في أولى مباريات الـ6 الكبار، ونفس الحال ينطبق على النصر الذي تعتبر استفادته مضاعفة لأن مدافعه عمرو ميداني الذي طرد في مواجهة الكويت كان من المفترض أن يغيب في مواجهتين أمام «الأخضر»و«الأبيض» لكنه بعد هذا القرار سيشارك مع فريقه بشكل طبيعي.

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