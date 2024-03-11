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شفيق السيد عمر: ((جزيرة الضاد)) نقلة في مسيرة مؤسسة الإنتاج

3/11/2024 10:00:49 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف شفيق السيد عمر أن مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في طور وضع اللمسات الأخيرة لأحدث إنجازاتها المتمثلة في المسلسل التربوي «جزيرة الضاد» والذي يمثل نقلة في مسيرة هذا الصرح الإعلامي الخليجي المهم، وقال: تم اعتماد اسم «لغة الضاد» لأنه دليل وإشارة إلى حرف الضاد التي تتميز به اللغة العربية، بالإضافة إلى الأبعاد التربوية والاجتماعية التي يحملها العمل لأبنائنا وجمهورنا الحبيب في كل مكان من أنحاء العالم العربي، والعمل الجديد يجمع بين التمثيل الحي والدمى والموسيقى والغناء وغيرها من المضامين الفنية الابداعية.
وأضاف مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي: خلال العامين الماضيين من عمر المؤسسة تم الاهتمام بالمسرح، حيث تمت إعادة تأهيل المسرح التابع للمؤسسة ليكون جاهزا لاستقبال أكبر المشاريع الإنتاجية المسرحية، وهذا ما تم فعلا عبر مجموعة الأعمال التي أنجزتها المؤسسة في الفترة الأولى، وأيضا اتفاقيات التعاون المشترك مع عدد من أهم صناع الانتاج والترفيه والمسرح في الكويت.
وأردف: في خط متواز، تم استثمار السرداب الخاص التابع لمبنى المؤسسة والذي كان مهجورا لأكثر من ثلاثة عقود من الزمان لإنشاء واحد من أحدث الاستديوهات الخاصة بصناعة الإنتاج الفني والدرامي والاعلامي، والاستديو اليوم جاهز لاستقبال أكبر المشاريع الانتاجية التلفزيونية.
وأكمل: على صعيد الإنتاج، حققت مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك مجموعة بارزة من الأعمال الوطنية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي الأعضاء في المؤسسة، وأنجزنا أيضا مجموعة من الأعمال الإعلامية الخاصة بالمنظمات الخليجية، من بينها فيلم عن «الآثار» في دول المنطقة، ومجموعة أخرى من الأعمال ذات البعد الوطني لعدد من دول مجلس التعاون الخليجي العربية.

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