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دليل مسلسلات رمضان 2024 العربية

3/11/2024 10:00:49 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب

الأعمال العربية في رمضان هذا العام كثيرة ومتنوعة، وتقدم العديد من القضايا التي تهم الناس، وفي هذا الصدد تستعد القنوات الفضائية لهذا الموسم بجدول مليء بالتشويق ويتضمن باقة مسلسلات ترضي جميع الأذواق، وسط منافسة شديدة لجذب المشاهدين، كما يشارك كبار النجوم في إثراء المشهد التلفزيوني الرمضاني الذي يتضح أنه سيكون حافلا بالإبداع.

وتيسيراً على قراء «الأنباء»، نورد لهم في السطور التالية أهم تلك الأعمال العربية وقنوات عرضها حتى يتسنى لهم متابعتها دون عناء.


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