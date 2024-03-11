دليل مسلسلات رمضان 2024 العربية

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
الأعمال العربية في رمضان هذا العام كثيرة ومتنوعة، وتقدم العديد من القضايا التي تهم الناس، وفي هذا الصدد تستعد القنوات الفضائية لهذا الموسم بجدول مليء بالتشويق ويتضمن باقة مسلسلات ترضي جميع الأذواق، وسط منافسة شديدة لجذب المشاهدين، كما يشارك كبار النجوم في إثراء المشهد التلفزيوني الرمضاني الذي يتضح أنه سيكون حافلا بالإبداع.
وتيسيراً على قراء «الأنباء»، نورد لهم في السطور التالية أهم تلك الأعمال العربية وقنوات عرضها حتى يتسنى لهم متابعتها دون عناء.
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