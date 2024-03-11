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12 برنامجاً في رمضان... مع ((الراي قمرنا))

3/11/2024 10:00:49 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهر غير عادي، تملؤه دورة برامج غير عادية، فمع دخول شهر رمضان المبارك، سيكون مشاهدو شاشة تلفزيون «الراي» على موعد مع باقة من البرامج المنوعة التي ترضي ذائقتهم.
وترسيخا لنجاح الإستراتيجية الجديدة، التي تهدف إلى مواءمة الإنتاجات المصورة، لتعرض عبر مختلف منصات النشر الرقمية إضافة إلى التلفزيون، مع الإبقاء على الهدف الأساسي لها، بتقديم محتوى يليق بالمشاهدين، تأتي الدورة البرامجية الجديدة لـ«الراي قمرنا» هذا العام.
في شهر الخير الذي يطرق الأبواب، تضيء شاشة تلفزيون «الراي»، دورة برامجية مميزة تتضمن 12 برنامجا، بينها 11 حصريا، أتت بعد تفكير عميق وجهد كبير لتقديم ما هو مميز.
وكما كل عام، تتنوع البرامج، بين تلك المنوعة التي يحافظ منها على بعض الوجوه، لتبحر في عالم المنوعات من حوارات وجولات في عالم الخير والعطاء ومسابقات وطبخ، متطرقة إلى الجوانب الطبية والسهرات الكوميدية، إضافة إلى البرامج الدينية.
البرامج المنوعة
تحتوي سلة البرامج المنوعة هذا العام على العديد من البرامج التي ترضي ذائقة المشاهدين، وتأتي استثمارا لنجاح العديد من البرامج، فيعود «نبض الكويت» الفنان القدير نبيل شعيل للموسم الثالث على التوالي كمقدم، فيما يطل الإعلامي عمر العثمان للعام الثاني موثقا طوال الشهر الكريم العديد من المشاريع الإنسانية في دول العالم.
أما الشيف الإيطالي ماركو، فسيخوض تجربة جديدة مع الطبخ، داخل مكان سري، تتواجد فيه روان المرزوق لتجسد دور الفتاة الكويتية التي تضيف حسا كوميديا إلى البرنامج.
ومن المفاجآت الجديدة، ظهور الفنان محمد الحملي على الشاشة، مستضيفا عددا من الفنانين في أجواء فكاهية وترفيهية، إضافة إلى إطلالة الإعلامي علي نجم، جامعا فريقين داخل الاستديو من أجل المنافسة والفوز.
ويستمر عبدالعزيز النبهان في رحلته الميدانية بحثا عن الرابحين في «كاش مع النبهان».
كما ستكون المفاهيم الصحية حاضرة في الدورة البرامجية، مع الأطباء علي العميري وعمر الهنيدي وعبدالرحمن أسد الكندري.



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