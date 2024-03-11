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الحروب الناعمة

3/11/2024 10:00:49 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) في أيام الطفولة كنا نشتري «الفخاخ» لصيد الطيور المهاجرة، والتي يمر خط سيرها على الكويت، وكانت هذه الفخاخ ناجحة لصيد الطيور من دون تكلفة تذكر، وفيما بعد علمنا أن هذه الفخاخ صنعت بناء على سلوك الطيور.
أما البشر فليس لهم «فخاخ» سوى قناعاتهم التي يمكن للبعض أن يدخل بها ويغيرها إلى ما يراه مناسبا لأهدافه، فهناك من تغيره الشائعة وهناك من يغيره الصديق النمام ومنهم من تغيره القناعة الدينية، ومنهم من يغيره الطمع، ومنهم من يغيره كثرة المال والعكس صحيح.
لكن الأخطر من هذا كله هو بعض وسائل الإعلام الموجهة التي تسعى إلى تحطيم المجتمعات ومن ثم تحقيق أهداف سياسية غير معلنة، ولعلنا عشنا بعض من هذه الحالات والتي تعتبر أفخاخا ذهنية، وغالبا ما يقع بها الجهلاء والمغـــفلون البعيدون كل البعد عـــن الوعي الاجتماعي والسياسي.
ولا أبالغ ان قلت ان بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائط الاعلام الموجه ما هي إلا نوع من أنواع الحروب الناعمة التي تستهدف نمط التفكير لدى الفرد في المجتمع، فإما أن يكون الفرد واعيا فينجو من شباكه أو أن يكون جاهلا فيغرق في مستنقعه.
لذلك، علينا أن نتسلح بالوعي والثقافة ونتمسك بمبادئنا وقيمنا التي نستمدها من ديننا ونحافظ عليها ونعلمها أبناءنا كي لا يضلوا بعدنا.
وكم هو جميل أن تكون لثقافة الوعي فعاليات اجتماعية وتربوية وتعليمية، وهذه المفاهيم ستكون بمجملها حاجزا متينا من الصعب اختراقه من قبل بعض الثقافات العــالمية المنحرفة التي نراها اليوم.
مسك الختام: في أحد البلدان العربية الآسيوية كانت هناك قرية جميلة يسكنها الكثير من الناس البسطاء وفي يوم من الأيام دخلها أحد عابري السبيل وكان «أطرم» ويبدو عليه انه مختل عقليا، وكان اهل القرية بطبيعتهم عاطفيين ويقدمون له الأكل والشرب لمساعدته في معيشته، وكان الرجال والنساء يتحدثون عن خصوصياتهم حتى وان كان هذا الغريب بقربهم. وبعد ثلاث سنوات، أي بعدما عرف كل أسرارهم استيقظ من النوم وهو حافظ للقرآن والحديث، ويعلم كل أسرار سكان القرية، وكان ذلك بفضل تجسسه عليهم طوال هذه المدة، وفسر أهل القرية ذلك بأنه معجزة ربانية، فأصبح فقيه القرية واعتقدوا فيه وصدقوه بكل شيء، ثم طلب من أهل القرية نصف أموالهم لسبب ما فأعطوه ما طلب، وفي المساء فر هذا النصاب ولم يترك أثرا وراءه.

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